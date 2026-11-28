Кримський міст / © Associated Press

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Ударом по Керченському мосту Україна поставила під сумнів одразу два важливі припущення: що Росія здатна захистити свої найцінніші стратегічні об’єкти, а Вашингтон може визначати межі військових можливостей Києва.

Про це пише італійський публіцист Уго Полетті у колонці для видання Kyiv Post.

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Удар по символу російської окупації Криму

За оцінкою Полетті, Керченський міст від самого початку був не лише транспортною переправою, а й політичним символом російської анексії Криму. Його будівництво мало продемонструвати, що контроль Москви над півостровом є остаточним і незворотним.

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Водночас міст забезпечував пряме автомобільне та залізничне сполучення з окупованим Кримом, тому мав важливе значення для російської військової логістики. Український удар по цій споруді, на думку автора, зруйнував ілюзію її недоторканності та продемонстрував вразливість російської присутності на півострові.

Полетті зазначає, що пошкодження переправи змушує Росію покладатися на альтернативні маршрути постачання та витрачати додаткові ресурси на утримання Криму. Генерал італійської армії у відставці Паоло Капітіні, якого цитує автор, вважає, що забезпечення півострова в умовах затяжної війни може перетворитися для Москви на «величезний тягар».

Росія не може захистити всі стратегічні об’єкти

Окреме значення операції полягає в тому, що Україна змогла завдати удару по об’єкту, який Кремль мав усі підстави захищати особливо ретельно. Це ставить під сумнів здатність Росії гарантувати безпеку навіть найбільш укріплених і важливих для неї споруд.

Італійський військовий аналітик і засновник каналу Parabellum Мірко Кампок’ярі звернув увагу на те, що попри концентрацію засобів протиповітряної оборони Україна змогла уразити саме той об’єкт, який росіяни намагалися максимально захистити.

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Водночас Капітіні наголосив, що Росія не може прикрити всі важливі об’єкти на величезній території. Тому кожне рішення про посилення оборони окремого напрямку створює додаткові проблеми для захисту інших стратегічних цілей.

Київ демонструє військову самостійність

Ще одним важливим сигналом операції Полетті називає здатність України самостійно визначати військові пріоритети, попри політичний тиск і обмеження з боку США.

За оцінкою Кампок’ярі, обмежений доступ до американських технологій спонукав Київ шукати альтернативні рішення. Він вважає, що операція продемонструвала можливість України діяти із застосуванням переважно власних технологій за значного європейського внеску.

Капітіні назвав свободу військових дій важливою перевагою, адже вона дає змогу реалізовувати заплановані операції без необхідності отримувати дозвіл або залежати від чужого озброєння.

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Нагадаємо, джерела британського видання The Telegraph повідомляють, що Україна готується остаточно зруйнувати Керченський міст, який з’єднує анексований Крим із Росією.

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