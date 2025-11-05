Київ може оголосити евакуацію населення у разі знищення ТЕЦ – експерт

Евакуація / © УНІАН

Україна має достатні запаси газу, щоб пройти опалювальний сезон 2025–2026 років, однак через можливі ворожі удари по об’єктах теплопостачання частина домогосподарств може тимчасово залишитися без тепла.

Про це повідомив енергетичний експерт Олександр Харченко під час пресконференції «Осінньо-зимовий період: чи можна розраховувати на тепло та світло у будинках«.

За його словами, навіть попри постійні обстріли росіян, які намагаються зруйнувати українську газовидобувну інфраструктуру, запаси палива залишаються достатніми.

Експерт переконаний: теплопостачальні компанії зможуть забезпечити стабільну роботу систем, а дефіциту ресурсу не очікується.

«Набагато більшою є проблема атак на об’єкти теплопостачання. Тут дійсно є ризики. Вони об’єктивно існують. Атаки вже відбувалися і ще будуть. Тому зараз дуже важливо, аби міста, де системи центрального опалювання, мали план Б. Умовно в кожному мікрорайоні, кожному будинку мають бути розроблені плани на випадок руйнування ТЕЦ чи котельні, яка забезпечує певний район», — зауважив Харченко.

Він пояснив, що, попри впевненість у достатніх газових обсягах, до завершення сезону сховища можуть суттєво спорожніти. «Газові сховища в нас будуть знову сухими», — прогнозує експерт.

Харченко наголосив, що основна загроза полягає саме у можливих руйнуваннях інфраструктури, а не у нестачі ресурсу. Тому місцевій владі необхідно мати напрацьовані сценарії дій у разі виходу з ладу теплоелектроцентралей чи котелень.

Такі резервні плани, за його словами, можуть передбачати перемикання системи теплопостачання на альтернативні схеми або тимчасове зниження температури теплоносія, щоб будинки не промерзли.

«Або, якщо це можливо, тримати певні резервні котельні або мобільні котельні. Для них мають бути місця підключення в кожному мікрорайоні, щоб, якщо щось сталося, їх можна було б швидко підключити та надати таку теплову допомогу», — додав експерт.

Водночас Харченко звернув увагу на необхідність підготовки до найгіршого сценарію — ситуації, коли відновити роботу тепломереж після обстрілу буде неможливо. У такому разі міста мають мати чіткий алгоритм дій для збереження житлового фонду та безпеки мешканців.

«Якщо в Києві відключена ТЕЦ і протягом трьох днів при температурі –10 °C і нижче немає перспективи відновлення, то Київ має оголошувати:

а) злив води з будинків;

б) евакуацію.

Якщо на ТЕЦ-5 чи ТЕЦ-6 зруйновані котли і немає перспективи, що вони запрацюють максимум за три дні, то це ситуація техногенної катастрофи», — наголосив Харченко.

Він також пояснив, що у випадку, якщо воду в системах не злити, труби можуть лопнути через замерзання, і тоді пошкодження будуть незворотними.

«Якщо в будинку залишити воду, вона просто їх порве, і це не відновлюється», — резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше у раді розповіли, що на випадок зникнення центрального опалення, Україна робить ставку на когенераційні, газопоршневі та газотурбінні установки.