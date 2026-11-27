Очільник МЗС України Андрій Сибіга / © Associated Press

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Україна передала партнерам пропозиції щодо умов перемир’я в акваторії Чорного моря та очікує на відповідь Росії. Київ наполягає на відновленні свободи судноплавства й безперешкодного експорту української аграрної продукції. Водночас Москва намагається розширити перелік умов, зокрема включити до домовленостей питання експорту нафти.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час V Міжнародної конференції з продовольчої безпеки «Продовольство з України» (Food from Ukraine), повідомляє «Суспільне».

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За словами Сибіги, Україна готова долучитися до забезпечення глобальної продовольчої безпеки, для чого необхідно відновити безпечне судноплавство в Чорному морі та гарантувати безперешкодне вивезення аграрної продукції.

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Міністр наголосив, що Київ уже передав усі свої пропозиції та тепер очікує на реакцію Москви.

«Ми готові до перемир’я. Ми вдячні Індії, Туреччині та Єгипту, які відіграють активну і важливу роль в деескалації в Чорному морі, а також у посередницьких послугах. Зараз ми чекаємо відповідь від Росії. Всі наші пропозиції були передані», — заявив очільник МЗС.

Він також відзначив важливу роль Індії, Туреччини та Єгипту в дипломатичних зусиллях, спрямованих на зниження напруженості в Чорноморському регіоні.

Що Росія намагається включити до умов перемир’я

Сибіга зауважив, що Москва традиційно реагує на українські пропозиції висуванням додаткових вимог, які Київ вважає нереалістичними.

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За його словами, цього разу російська сторона також намагається розширити предмет переговорів, пропонуючи включити до домовленостей питання експорту нафти.

Україна не відкидає можливості ширшого енергетичного перемир’я, однак наполягає, що воно має охоплювати всі складові енергетичної інфраструктури, а не лише окремі економічні інтереси Росії.

«Нафта може бути елементом ширшого енергетичного перемир’я. Так, ми готові й до енергетичного перемир’я, але воно повинно тоді розглядатися з усіма енергетичними компонентами. А по Чорному морю ми фокусуємося на агропродукції. І знову ж таки, ми запропонували дієві пропозиції», — пояснив міністр.

Сибіга закликав посилити міжнародний тиск на Росію

Очільник українського МЗС наголосив, що відновлення безпеки судноплавства в Чорному морі неможливе без належного міжнародного тиску на Росію.

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За його словами, Москва має припинити створювати загрози для цивільного судноплавства та перешкоджати українському аграрному експорту.

Україна, як підкреслив Сибіга, готова виконувати роль гаранта світової продовольчої безпеки, однак для цього необхідні конкретні домовленості та реальні гарантії безпеки в Чорному морі.

Нагадаємо, Чорне море цього року стало найсмертоноснішим судноплавним маршрутом у світі. Кількість загиблих моряків тут уже перевищила показники Перської затоки та Ормузької протоки, які традиційно вважаються одними з найризикованіших регіонів для судноплавства.

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