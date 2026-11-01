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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Київ перейшов на екстрені відключення світла

У столиці графіки відключення світла не діють.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Під час екстрених відключень звичайні графіки не діють

Під час екстрених відключень звичайні графіки не діють / © Getty Images

Сьогодні, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії через ворожі обстріли.

Про це повідомив ДТЕК.

«У Києві через постійні обстріли енергосистеми застосовані екстрені відключення. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, коли дозволяє безпекова ситуація», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні у Києві склалася вкрай складна ситуація з електропостачанням. У деяких районах світло вмикали лише на півтори години на добу.

У ДТЕК наголошують, що російські війська завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема й у Києві. У столиці під атакою знову опинилася ТЕЦ.

Нові обстріли погіршили ситуацію в енергосистемі, яка вже зазнала значних пошкоджень унаслідок попередніх атак. Наразі енергетики безперервно працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

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