Київ перейшов на екстрені відключення світла

Під час екстрених відключень звичайні графіки не діють / © Getty Images

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Сьогодні, 1 листопада, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії через ворожі обстріли.

Про це повідомив ДТЕК.

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«У Києві через постійні обстріли енергосистеми застосовані екстрені відключення. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, коли дозволяє безпекова ситуація», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні у Києві склалася вкрай складна ситуація з електропостачанням. У деяких районах світло вмикали лише на півтори години на добу.

У ДТЕК наголошують, що російські війська завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі, зокрема й у Києві. У столиці під атакою знову опинилася ТЕЦ.

Нові обстріли погіршили ситуацію в енергосистемі, яка вже зазнала значних пошкоджень унаслідок попередніх атак. Наразі енергетики безперервно працюють над відновленням пошкодженого обладнання.

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