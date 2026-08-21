Україна домагається дозволу на використання дронів, оснащених Starlink / © depositphotos.com

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Україна намагається отримати дозвіл генерального директора SpaceX Ілона Маска на використання ударних безпілотників, оснащених Starlink, для ураження російських ракетних установок на відстані до 200 км углиб РФ.

Про це пише The Financial Times, посилаючись на співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

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За даними журналістів, Київ розглядає це як один зі способів компенсувати гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

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Українська влада розраховує, що використання супутникового зв’язку Starlink дозволить дронам підтримувати стабільніший зв’язок із операторами на великих відстанях і буде менш вразливим до звичайних засобів радіоелектронної боротьби, підкреслили в FT. Там додали, що такі безпілотники планують застосовувати для ураження пускових установок, командних пунктів, логістичних об’єктів та іншої інфраструктури, пов’язаної з ракетними атаками.

За інформацією джерел, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі в липні просив його обговорити з Маском можливість надати Україні такий дозвіл. Київ пропонував обмежити дальність застосування дронів до 200 км від російського кордону, однак Трамп, за словами присутніх на зустрічі, не висловив чіткої підтримки цієї ідеї.

Нагадаємо, у лютому SpaceX вжила заходів, щоб нівелювати загрозу від російських безпілотників на зв’язку Starlink, які РФ почала активно використовувати наприкінці 2025 року для ударів по українських об’єктах в тилу.

29 січня тодішній міністр оборони Михайло Федоров повідомив про контакт з керівництвом SpaceX щодо вирішення проблеми російських БпЛА на старлінках. Український урядовець публічно подякував особисто Ілону Маску за «швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації».

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Маск у відповідь заявив, що «радий допомогти».

17 серпня 2026 року засновник SpaceX залишив емодзі у вигляді «серця» під відеозаписом розмови з ексочільником оборонного відомства, який назвав бізнесмена однією з найважливіших технологічних постатей для нашої держави.

Федоров наголосив, що Starlink сприяв захисту української протиповітряної оборони, зберіг спроможності Повітряних сил та врятував тисячі життів цивільних громадян. Згодом Маск додатково прокоментував заяву українського посадовця, окресливши власну позицію.

Тим часом Маск продовжує наполягати на ризику подальшої ескалації війни з боку Росії і закликає до мирної угоди замість ударів по РФ.

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