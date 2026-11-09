Київ та чотири області у найскладнішій ситуації: ЄС готує екстрену допомогу Україні

ЄС готує екстрену допомогу Україні

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Президент України Володимир Зеленський провів переговори з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо подолання наслідків російських атак на енергетику, підтримки напередодні зими та просування до ЄС. Результатом перемовин стала домовленість про спеціальний механізм допомоги у надзвичайних ситуаціях, який застосує Євросоюз.

Про це повідомив Володимир Зеленський 9 листопада.

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Зеленський повідомив про додаткову допомогу Україні від ЄС

За словами президента, масовані удари РФ спричинили серйозні проблеми з електро-, тепло- та водопостачанням у багатьох населених пунктах країни. Найкритичніша ситуація зараз у Києві, а також у Дніпропетровській, Сумській, Донецькій та Херсонській областях.

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З огляду на це сторони погодили залучення спеціального механізму допомоги ЄС у надзвичайних ситуаціях, який дозволить швидко акумулювати й спрямувати фінансування на невідкладні потреби України.

«Ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим», — пише Зеленський.

Крім того, під час розмови йшлося про залучення додаткової гуманітарної та енергетичної підтримки для проходження зими.

Зеленський разом з Урсулою фон дер Ляєн обговорив євроінтеграцію. Зеленський відзначив позитивні висновки Єврокомісії, викладені в нещодавно оприлюдненому щорічному Звіті щодо розширення ЄС і акцентував на важливості якнайшвидшого відкриття всіх переговорних кластерів.

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Значний блок перемовин стосувався дипломатичних зусиль: сторони підбили підсумки брюссельських зустрічей робочих груп, присвячених плану відбудови та європейським гарантіям безпеки, а також узгодили спільну позицію перед майбутніми переговорами в Абу-Дабі заради досягнення конкретних результатів у тристоронньому форматі.

«Скоординували з Урсулою позиції і щодо зустрічі в Абу-Дабі. Робимо все для того, щоб тристоронній формат приніс результати. Дякую, Урсуло!», — фіналізував Зеленський.

Допомога Україні: останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп під час виступу в Техасі знову розкритикував попередню адміністрацію Джо Байдена за надання військової допомоги Україні та європейським партнерам без компенсації.

За його словами, США передали значну частину військових ресурсів, віддавши $350 мільярдів і не отримавши нічого натомість, тоді як з Європи варто було вимагати плату.

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Наразі ж, як стверджує Трамп, Сполучені Штати отримують від європейських союзників кошти за зброю, яку ті передають Україні. Водночас озвучена Трампом сума у $350 млрд не є підтвердженим обсягом прямих витрат США лише на Україну, оскільки в різних заявах він також враховує підтримку НАТО та союзників у Європі.

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