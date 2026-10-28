Віталій Портников / © ТСН.ua

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Відомий український публіцист та аналітик Віталій Портников озвучив ймовірні плани диктатора Путіна на війну проти України. На думку експерта, у Росії не планують зупинятися на окупації українського Донбасу, а хочуть захопити всю територію нашої держави.

Про це Віталій Портников сказав в інтерв’ю на своєму ютуб-каналі.

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План Путіна із окупації України: шокувальна заява Портникова

Публіцист зазначив, що план Путіна йому відомий буквально по пунктах. Серед них — це окупація Донбасу та поступове знищення української державності.

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«Перший пункт цього плану: дипломатичним шляхом добитися виведення українських військ з території Донецької і Луганської областей без припинення воєнних дій. Але зі згодою розпочати процес перемовин щодо їхнього припинення. Це пункт номер один. Пункт номер два: на тлі виведення українських військ території Донецької і Луганської областей відновити економічні зв’язки зі Сполученими Штатами, добитися від США тиску на Європу з метою зменшення санкцій, а може й скасування санкцій проти Росії. І таким чином отримати можливості економічного співробітництва між країнами Заходу і Росією під час бойових дій з Україною. Наступний пункт плану — окупувати, пояснюючи це небезпекою для Донецької і Луганської областей, сусідні з ними регіони України, принаймні частково вимагати від України на цьому етапі виведення своїх військ з території тих регіонів, які вдасться окупувати як буферну зону для Донецької, Луганської областей», — пояснив Портников.

Публіцист вважає, що навіть за умов таких поступок це не зупинить бойові дії РФ. Путін намагатиметься зробити всі українські міста непридатними для життя.

«П’ятий пункт плану: перетворити Київ, Харків, Одесу, Дніпро, а якщо вдасться удосконалити реактивні „Шахеди“, — і Львів на міста непридатні до життя і добитися масового виселення мешканців цих міст для організації міграційної кризи в Європі і допомоги представникам ультраправих і ультралівих сил для приходу до влади в Європі. Шостий пункт плану: дестабілізувати Україну і примусити її до капітуляції із послідовною ліквідацією української державності, зменшенням кількості нелояльного населення, шляхом його вичавлення за кордони України і введенням російських військ на ті позиції, які вони займали 1991 року, тобто в Закарпатський воєнний округ», — наголошує експерт.

Далі, на думку Віталія Портникова, Росія може розмістити на Закарпатті навіть свою ядерну зброю.

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«Сьомий пункт плану: розміщення в Закарпатському воєнному окрузі ракетної техніки Російської Федерації і, можливо, компонентів ядерної зброї. Восьмий пункт плану: примусити країни Центральної Європи, які на той момент будуть керуватися правопопулістськими силами, Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину, Румунію, Болгарію, можливо також і Німеччину до входу в єдиний новий воєнний блок на чолі з Російською Федерацією. На цей момент Європейський Союз вже має перестати існувати, а НАТО внаслідок відмови Сполучених Штатів від захисту Європи має перетворитися на чисто формальну організацію. Наступний пункт плану: Китайська народна Республіка і Російська Федерація розподіляють між собою сфери впливу у світі, залишаючи Сполученим Штатам можливість борсатися у власному багні і навіть не даючи США можливісті впливу на більшість країн Латинської Америки, які також будуть тоді в полоні лівопопулістських і правопопулістських режимів, орієнтованих на Пекін і Москву», — пояснив він.

Як Путін втілює свій план у життя

Віталій Портников зазначив, що Путін уже втілює свій план, знищуючи Київ.

«Путін наполегливо втілює його в життя, якщо помічаєте. Якраз зараз ми знаходимося в цій точці, де Київ перетворюється на місто непридатне для життя шляхом його розділення на різні береги, які не мають між собою сполучуватися. Б’ється українська енергетика. А у Сполучених Штатах на це не звертають серйозної уваги, бо кажуть, що будуть скоро перемовини. Так що те, що Путін не відмовляється від жодної своїх позицій, означає, що він стовідсотково впевнений в тому, що його план буде втілений в життя і не потрібно навіть імітувати компроміс», — наголосив публіцист.

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