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Київ та Львів — непридатні для життя, а на Закарпатті — ядерна зброя: Портников шокував планами Путіна
Відомий український публіцист Віталій Портникова проаналізував плани Путіна на війну проти України. Він пояснив, чого прагне російський диктатор.
Відомий український публіцист та аналітик Віталій Портников озвучив ймовірні плани диктатора Путіна на війну проти України. На думку експерта, у Росії не планують зупинятися на окупації українського Донбасу, а хочуть захопити всю територію нашої держави.
Про це Віталій Портников сказав в інтерв’ю на своєму ютуб-каналі.
План Путіна із окупації України: шокувальна заява Портникова
Публіцист зазначив, що план Путіна йому відомий буквально по пунктах. Серед них — це окупація Донбасу та поступове знищення української державності.
«Перший пункт цього плану: дипломатичним шляхом добитися виведення українських військ з території Донецької і Луганської областей без припинення воєнних дій. Але зі згодою розпочати процес перемовин щодо їхнього припинення. Це пункт номер один. Пункт номер два: на тлі виведення українських військ території Донецької і Луганської областей відновити економічні зв’язки зі Сполученими Штатами, добитися від США тиску на Європу з метою зменшення санкцій, а може й скасування санкцій проти Росії. І таким чином отримати можливості економічного співробітництва між країнами Заходу і Росією під час бойових дій з Україною. Наступний пункт плану — окупувати, пояснюючи це небезпекою для Донецької і Луганської областей, сусідні з ними регіони України, принаймні частково вимагати від України на цьому етапі виведення своїх військ з території тих регіонів, які вдасться окупувати як буферну зону для Донецької, Луганської областей», — пояснив Портников.
Публіцист вважає, що навіть за умов таких поступок це не зупинить бойові дії РФ. Путін намагатиметься зробити всі українські міста непридатними для життя.
«П’ятий пункт плану: перетворити Київ, Харків, Одесу, Дніпро, а якщо вдасться удосконалити реактивні „Шахеди“, — і Львів на міста непридатні до життя і добитися масового виселення мешканців цих міст для організації міграційної кризи в Європі і допомоги представникам ультраправих і ультралівих сил для приходу до влади в Європі. Шостий пункт плану: дестабілізувати Україну і примусити її до капітуляції із послідовною ліквідацією української державності, зменшенням кількості нелояльного населення, шляхом його вичавлення за кордони України і введенням російських військ на ті позиції, які вони займали 1991 року, тобто в Закарпатський воєнний округ», — наголошує експерт.
Далі, на думку Віталія Портникова, Росія може розмістити на Закарпатті навіть свою ядерну зброю.
«Сьомий пункт плану: розміщення в Закарпатському воєнному окрузі ракетної техніки Російської Федерації і, можливо, компонентів ядерної зброї. Восьмий пункт плану: примусити країни Центральної Європи, які на той момент будуть керуватися правопопулістськими силами, Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину, Румунію, Болгарію, можливо також і Німеччину до входу в єдиний новий воєнний блок на чолі з Російською Федерацією. На цей момент Європейський Союз вже має перестати існувати, а НАТО внаслідок відмови Сполучених Штатів від захисту Європи має перетворитися на чисто формальну організацію. Наступний пункт плану: Китайська народна Республіка і Російська Федерація розподіляють між собою сфери впливу у світі, залишаючи Сполученим Штатам можливість борсатися у власному багні і навіть не даючи США можливісті впливу на більшість країн Латинської Америки, які також будуть тоді в полоні лівопопулістських і правопопулістських режимів, орієнтованих на Пекін і Москву», — пояснив він.
Як Путін втілює свій план у життя
Віталій Портников зазначив, що Путін уже втілює свій план, знищуючи Київ.
«Путін наполегливо втілює його в життя, якщо помічаєте. Якраз зараз ми знаходимося в цій точці, де Київ перетворюється на місто непридатне для життя шляхом його розділення на різні береги, які не мають між собою сполучуватися. Б’ється українська енергетика. А у Сполучених Штатах на це не звертають серйозної уваги, бо кажуть, що будуть скоро перемовини. Так що те, що Путін не відмовляється від жодної своїх позицій, означає, що він стовідсотково впевнений в тому, що його план буде втілений в життя і не потрібно навіть імітувати компроміс», — наголосив публіцист.