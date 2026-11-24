Перший сніг у Києві 24 листопада / © ТСН

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У ніч проти 24 листопада Київ та Львів накрив перший сніг. Місцеві жителі поділилися у соцмережах атмосферними кадрами засніжених вулиць, проте зимова казка тривала недовго.

Про це повідомили кореспонденти ТСН, телеграм-канали та депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

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Київ уночі накрив перший сніг. Жителі столиці публікували в соцмережах світлини та відео засніженого міста. Снігом припорошило вулиці, дахи будинків, дороги й автомобілі.

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Втім, до ранку значна його частина вже розтанула.

Перший сніг у Києві 24 листопада (8 фото) © із соцмереж © із соцмереж © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН

Дата публікації 10:04, 24.11.26 Кількість переглядів 9 У Києві випав перший сніг

Перший сніг цієї ночі також випав у Львові. За словами Зінкевича, комунальні служби в усіх районах міста протягом ночі працювали у посиленому режимі. Працівники прибирали сніг із доріг, щоб забезпечити нормальний рух транспорту та безпеку пішоходів.

Вранці комунальники продовжили роботи. Зокрема, вони розчищають тротуари, зупинки громадського транспорту та прибудинкові території, а також обробляють дороги протиожеледними сумішами.

Водіїв закликають бути обережними на дорогах, дотримуватися безпечної швидкості та не паркувати автомобілі вздовж магістральних вулиць. Це необхідно, щоб не заважати роботі спеціальної техніки.

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Перший сніг у Львові / © Ігор Зінкевич / Facebook

Перший сніг у Львові / © Ігор Зінкевич / Facebook

Перший сніг у Львові ввечері 23 листопада / © із соцмереж

Нагадаємо, напередодні у високогір’ї Карпат буревій і снігопопад насипали майже по коліна снігу, температура вночі впала до -12 градусів, а через сильний туман видимість становила кілька метрів. Водночас по всій Україні 24 листопада очікуються дощі з мокрим снігом, налипання та ожеледиця на дорогах, пориви вітру до 15-20 м/с і температура від -3 до +6 градусів залежно від регіону.

23 листопада перший сніг випав у Харкові та в Кодимі на півночі Одещини, яку помітно припорошувало кілька годин поспіль.

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