Київ та низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза
Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з Курська!
Доповнено додатковими матеріалами
Київ та низку областей у вівторок, 11 листопада, станом на 7:10 охопила повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram та попередили про загрозу балістики.
«Загроза застосування балістики з Курська!» — йдеться у повідомленні ПС.