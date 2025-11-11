ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
668
1 хв

Київ та низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики з Курська!

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Київ та низку областей у вівторок, 11 листопада, станом на 7:10 охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram та попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістики з Курська!» — йдеться у повідомленні ПС.

668
