Київ та низку областей України охопила повітряна тривога: яка загроза
Повітряні сили України повідомили про ворожі дрони.
Київ та низку областей України у четвер, 13 листопада, о 23:50 охопила повітряна тривога.
Повітряні сили України повідомили про ворожі дрони. Відповідний допис з’явився на каналі ПС у Telegram.
БпЛА в напрямку Києва, Черкас, Полтави.
БпЛА повз Обухів в напрямку Києва.
БпЛА в напрямку Білої Церкви з південного сходу.
БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину (вектор — Буялик, Березівка).
Нові БпЛА заходять на північ Чернігівщини з Брянщини, курс — південний.
Нагадаємо, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявив про те, що Росія змінила тактику ударів по Україні.