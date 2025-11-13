ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
483
1 хв

Київ та низку областей України охопила повітряна тривога: яка загроза

Повітряні сили України повідомили про ворожі дрони.

Світлана Несчетна
Ворожі дрони

Ворожі дрони / © ТСН

Київ та низку областей України у четвер, 13 листопада, о 23:50 охопила повітряна тривога.

Повітряні сили України повідомили про ворожі дрони. Відповідний допис з’явився на каналі ПС у Telegram.

  • БпЛА в напрямку Києва, Черкас, Полтави.

  • БпЛА повз Обухів в напрямку Києва.

  • БпЛА в напрямку Білої Церкви з південного сходу.

  • БпЛА з Миколаївщини курсом на Одещину (вектор — Буялик, Березівка).

  • Нові БпЛА заходять на північ Чернігівщини з Брянщини, курс — південний.

Нагадаємо, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявив про те, що Росія змінила тактику ударів по Україні.

483
