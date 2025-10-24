"Київ у зоні ризику": чи долетять нові російські КАБи до столиці

Росія атакує новими реактивними КАБами / © ТСН.ua

Реклама

Народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан вважає, що нові реактивні КАБи, які використовує для обстрілів українських міст російська терористична армія, можуть вразити околиці Києва.

Про це він сказав в ефірі програми «Суперпозиція».

За словами нардепа, ці боєприпаси летять на відстань близько 200 км, тому «столичний регіон може потенційно бути в зоні ризику».

Реклама

Мокан зазначив, що від найближчої точки Брянської області РФ до столичної Троєщини приблизно 190 км.

При цьому політик нагадав, що Росія вже завдавала ударів новими КАБами по Одещині, Миколаєві, Дніпру, по Полтавщині та Лозовій на Харківщині.

Водночас голова Центру радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов в коментарі «Труха.Україна» наголосив на тому, що так звані реактивні КАБи по суті є дешевим аналогом крилатої ракети або реактивного Шахеда, якими столицю атакують уже четвертий рік.

«Те, що недавно долетіло до Полтави — це не той КАБ вагою до 3 тисяч кг, який противник масово кидає по фронтах і яким завдає нам великої шкоди», — зауважив він.

Реклама

За його словами, бойова частина цієї бомби має вагу близько 100 кг, і хоча цей КАБ дійсно може долати відстань 120-180 км, але він не завдасть такої шкоди, як «фронтовий».

Нагадаємо, 24 жовтня російська армія вперше застосувала керовані авіабомби (КАБи) по цивільних об’єктах на території Одещини.

Раніше росіяни обстріляли цими КАБами Полтавщину. Хоча експерти не називають ці бомби «суперзброєю», вони є серйозним викликом для України через свою дальність і потенційну масовість виробництва.