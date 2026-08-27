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Київ вдруге атакували балістикою: влада розповіла перші наслідки обстрілу
Ворог атакував столицю щонайменше чотирма балістичними ракетами.
Ворог у ніч проти 27 серпня повторно завдав удару по Києву балістичними ракетами.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
За даними моніторингових каналів, російські війська атакували столицю щонайменше чотирма балістичними ракетами. Попередньо, їх запустили з території Брянської області РФ.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили про наслідки ворожої атаки. Зокрема, у Подільському районі столиці зафіксували падіння уламків.
«У Подільському районі фіксується падіння уламків у дворі житлового будинку», — йдеться у повідомленні.
Наразі інформація про потерпілих та пошкодження внаслідок російської атаки уточнюється.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 27 червня атакували Київ балістичними ракетами.
Ми раніше інформували, що у ніч проти 27 серпня російські загарбники завдали ударів балістичними ракетами по низці регіонів України.