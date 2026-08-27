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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Київ вдруге атакували балістикою: влада розповіла перші наслідки обстрілу

Ворог атакував столицю щонайменше чотирма балістичними ракетами.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ворог атакував Київ

Ворог атакував Київ / © Associated Press

Ворог у ніч проти 27 серпня повторно завдав удару по Києву балістичними ракетами.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

За даними моніторингових каналів, російські війська атакували столицю щонайменше чотирма балістичними ракетами. Попередньо, їх запустили з території Брянської області РФ.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про наслідки ворожої атаки. Зокрема, у Подільському районі столиці зафіксували падіння уламків.

«У Подільському районі фіксується падіння уламків у дворі житлового будинку», — йдеться у повідомленні.

Наразі інформація про потерпілих та пошкодження внаслідок російської атаки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники в ніч проти 27 червня атакували Київ балістичними ракетами.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 27 серпня російські загарбники завдали ударів балістичними ракетами по низці регіонів України.

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