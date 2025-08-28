Київ, Вінничина, Запоріжжя: що відомо про смертельну атаку РФ по Україні 28 серпня

Нічна атака РФ по столиці / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 28 серпня Росія влаштувала комбіновану атаку по Україні. «Шахеди» майже всю ніч атакували інші регіони і долетіли до західних областей — Тернопільщини та Івано-Франківщини. По столиці Росія запустили десятки дронів, а після 3 ранку кілька разів ще й завдавала ударів балістичними ракетами наземного базування та аеробалістичними «Кинджалами».

Останній масований удар Росії по Україні відбувся минулого четверга, коли ракети і дрони переважно вдарили по західних областях.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про жахливу ніч в Україні станом на ранок, 28 серпня.

Реклама

Київ

Російські війська вночі масовано атакували Київ ракетами та дронами. Є руйнування, до гасіння пожеж залучають авіацію ДСНС.

Будинок у Дарницькому районі Києва під час атаки 28 серпня зруйнувала ворожа ракета. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

На місці атаки / © Associated Press

Своєю чергою міський голова Віталій Кличко зазначив, що у Києві вже відомо про 45 постраждалих людей.

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки росіян на Київ збільшилась до восьми людей, серед них — дитина.

Реклама

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Київ, атака 28 серпня / © Associated Press

У деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення повітря. Індекс якості повітря досягнув значення 182, свідчать дані сайту SaveEcoBot.

«Найбільш забруднене повітря в Дарницькому районі. Також забруднення зафіксовано у локація Шевченківського району», — йдеться у повідомленні.

Вінницька область

Російські війська вночі атакували критичну інфраструктуру Вінниччини, повідомила перша заступниця очільника ОВА Наталя Заболотна.

Реклама

З її слів, внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.

Наслідки атаки / © Getty Images

Наразі здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Інформації про постраждалих немає.

Атака по Інтерсіті+

«Укрзалізниця» повідомила, що російські війська вночі здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу, зокрема, під ударом були швидкісні поїзди Інтерсіті+.

Через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками.

Реклама

Це стосуватиметься рейсів:

№87 Запоріжжя — Ковель

№139 Київ — Камʼянець-Подільський

№77 Одеса — Ковель

№3 Запоріжжя — Ужгород

№47 Запоріжжя — Мукачево

№32 Перемишль — Запоріжжя

№92 Львів — Київ

№52 Львів — Київ

Знищений поїзд / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Також відомо, що одне з підприємств Запоріжжя зазнало російської атаки, виникла пожежа. Крім того, цієї ночі Хмельниччина зазнала атаки ворожих літальних апаратів. Є збиття.