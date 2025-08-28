ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4219
Час на прочитання
2 хв

Київ, Вінничина, Запоріжжя: що відомо про смертельну атаку РФ по Україні 28 серпня

Українські міста та регіони пережили жахливу ніч — РФ вдарила безпілотниками та ракетами. Найскладніша ситуація у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Нічна атака РФ по столиці

Нічна атака РФ по столиці / © Associated Press

У ніч проти 28 серпня Росія влаштувала комбіновану атаку по Україні. «Шахеди» майже всю ніч атакували інші регіони і долетіли до західних областей — Тернопільщини та Івано-Франківщини. По столиці Росія запустили десятки дронів, а після 3 ранку кілька разів ще й завдавала ударів балістичними ракетами наземного базування та аеробалістичними «Кинджалами».

Останній масований удар Росії по Україні відбувся минулого четверга, коли ракети і дрони переважно вдарили по західних областях.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про жахливу ніч в Україні станом на ранок, 28 серпня.

Київ

Російські війська вночі масовано атакували Київ ракетами та дронами. Є руйнування, до гасіння пожеж залучають авіацію ДСНС.

Будинок у Дарницькому районі Києва під час атаки 28 серпня зруйнувала ворожа ракета. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

На місці атаки / © Associated Press

На місці атаки / © Associated Press

Своєю чергою міський голова Віталій Кличко зазначив, що у Києві вже відомо про 45 постраждалих людей.

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки росіян на Київ збільшилась до восьми людей, серед них — дитина.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Київ, атака 28 серпня / © Associated Press

Київ, атака 28 серпня / © Associated Press

У деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення повітря. Індекс якості повітря досягнув значення 182, свідчать дані сайту SaveEcoBot.

«Найбільш забруднене повітря в Дарницькому районі. Також забруднення зафіксовано у локація Шевченківського району», — йдеться у повідомленні.

Вінницька область

Російські війська вночі атакували критичну інфраструктуру Вінниччини, повідомила перша заступниця очільника ОВА Наталя Заболотна.

З її слів, внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах.

Наслідки атаки / © Getty Images

Наслідки атаки / © Getty Images

Наразі здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Інформації про постраждалих немає.

Атака по Інтерсіті+

«Укрзалізниця» повідомила, що російські війська вночі здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу, зокрема, під ударом були швидкісні поїзди Інтерсіті+.

Через масовану ворожу атаку та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками.

Це стосуватиметься рейсів:

  • №87 Запоріжжя — Ковель

  • №139 Київ — Камʼянець-Подільський

  • №77 Одеса — Ковель

  • №3 Запоріжжя — Ужгород

  • №47 Запоріжжя — Мукачево

  • №32 Перемишль — Запоріжжя

  • №92 Львів — Київ

  • №52 Львів — Київ

Знищений поїзд / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Знищений поїзд / © Facebook-сторінка Олександра Перцовського

Також відомо, що одне з підприємств Запоріжжя зазнало російської атаки, виникла пожежа. Крім того, цієї ночі Хмельниччина зазнала атаки ворожих літальних апаратів. Є збиття.

Дата публікації
Кількість переглядів
4219
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie