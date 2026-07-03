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Київ задихається: що не так із повітрям
У Києві 3 липня зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря через спеку, накопичення приземного озону та наслідки пожеж після російської атаки.
У Києві фіксується погіршення якості повітря. У деяких районах індекс якості перевищує норму.
Про це повідомили в КМДА.
У відомстві радять зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.
«Станом на 09:30 зафіксовано підвищену концентрацію приземного озону та пилу. Це пов’язано зі спекою, пожежами після російської атаки в ніч проти 2 липня та відсутністю вітру», — пояснили у відомстві.
Найскладніша ситуація з якістю повітря спостерігається в окремих районах міста. Місцями фіксують «червоний» — шкідливий рівень забруднення (з індексом до 190).
Згідно з інформацією SaveEcoBot, такий рівень забруднення повітря в місті може спричинити дискомфорт:
у людей із захворюваннями легенів (таких як астма)
у людей із серцевими захворюваннями
у дітей
у літніх людей
Нагадаємо, у Києві та Вишгороді зафіксовано суттєве погіршення стану повітря, на яке через запах гару активно скаржаться місцеві мешканці. За даними ресурсу Iqair, столиця опинилася на 68-му місці у світовому рейтингу з індексом забруднення 54 при нормі 50, що наразі класифікується як «середній» рівень.
Еколог Олександр Соколенко та ДСНС пояснюють ситуацію кількома факторами: наслідками пожеж після російських обстрілів, займаннями в екосистемах, зокрема, локальною пожежею у Чорнобильській зоні, та фотохімічним смогом.