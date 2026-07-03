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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1068
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Київ задихається: що не так із повітрям

У Києві 3 липня зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря через спеку, накопичення приземного озону та наслідки пожеж після російської атаки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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У Києві зафіксували погіршення якості повітря

У Києві зафіксували погіршення якості повітря / © Associated Press

У Києві фіксується погіршення якості повітря. У деяких районах індекс якості перевищує норму.

Про це повідомили в КМДА.

У відомстві радять зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.

«Станом на 09:30 зафіксовано підвищену концентрацію приземного озону та пилу. Це пов’язано зі спекою, пожежами після російської атаки в ніч проти 2 липня та відсутністю вітру», — пояснили у відомстві.

Найскладніша ситуація з якістю повітря спостерігається в окремих районах міста. Місцями фіксують «червоний» — шкідливий рівень забруднення (з індексом до 190).

Мапа SaveEcoBot станом на ранок п’ятниці, 3 липня

Мапа SaveEcoBot станом на ранок п’ятниці, 3 липня

Згідно з інформацією SaveEcoBot, такий рівень забруднення повітря в місті може спричинити дискомфорт:

  • у людей із захворюваннями легенів (таких як астма)

  • у людей із серцевими захворюваннями

  • у дітей

  • у літніх людей

Нагадаємо, у Києві та Вишгороді зафіксовано суттєве погіршення стану повітря, на яке через запах гару активно скаржаться місцеві мешканці. За даними ресурсу Iqair, столиця опинилася на 68-му місці у світовому рейтингу з індексом забруднення 54 при нормі 50, що наразі класифікується як «середній» рівень.

Еколог Олександр Соколенко та ДСНС пояснюють ситуацію кількома факторами: наслідками пожеж після російських обстрілів, займаннями в екосистемах, зокрема, локальною пожежею у Чорнобильській зоні, та фотохімічним смогом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1068
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