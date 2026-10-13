Вибухи в Києві 13 жовтня

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Пізно ввечері, 13 жовтня, у Києві знову пролунали вибухи. Столиця перебуває під атакою російської балістики.

Про це передають КМВА та Повітряні сили.

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«Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів», — попередили у КМВА.

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О 22:40 Повітряні сили повідомили про балістику на Київ, а через хвилину — про повторний запуск.

Союзники знову не попередили про удар

За інформацією моніторингових пабліків, балістику росіяни запустили на Київ із Брянська. Також там припустили, що, ймовірно, сьогодні знову запускали 4–5 ракет С-400, які важко зафіксувати, тому попередження про виходи балістики не було.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив ТСН.ua, що передження про пуски балістики по Києву від західних партнерів знову не було. За його словами, військові та відповідні служби з’ясовують усі обставини.

Таким чином, Сили оборони України не знали, що готуються пуски. Тривогу увімкнули, коли цілі вже помітили.

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Згодом Повітряні сили опублікували офіційне повідомлення, де зазначили, що 13 жовтня близько 22:40 ворог завдав удару по Києву балістичними ракетами. Кількість і тип ракет уточнюється.

«Ситуація схожа з учорашньою — інформації від партнерів щодо пусків з території противника не надходило. Причини встановлюються. Противник підступно бʼє балістикою по мирному населенню, не виключені повторні атаки», — попередили у ПС.

Карта повітряних тривог станом на момент публікації новини

Перші деталі про «приліт»

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки в Деснянському районі столиці є влучання у 9-поверховий будинок. Там спалахнула пожежа. Екстрені служби прямують на місце події.

Також у Деснянському районі внаслідок атаки ворога палає складська будівля.

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Тим часом у Мережі ширяться перші фото й відео наслідків атаки.

© Труха

Чому союзники не попередили про атаку

Нагадаємо, що вчора у Києві вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги, тому в Мережі стривожилися, чи може це свідчити про те, що США припинили надавати Україні розвіддані, як попереджали у ЗМІ та нардепи.

Сьогодні Володимир Зеленський заявив, що під час масованої російської атаки 12 жовтня Україна не отримала від партнерів завчасного попередження про балістичний удар по Києву.

Натомість у МЗС запевнили, що Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів.

Дональд Трамп також запевнив, що Штати й надалі допомагають Україні важливою розвідінформацією.

Попри заяви Трампа, Повітряних сил ЗСУ та голови МЗС Сибіги президент Зеленський у вечірньому зверненні знову повторив, що під час вчорашньої балістичної атаки на Київ Україна не отримала традиційного попередження заздалегідь.

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