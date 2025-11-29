Київщина під масованою атакою: є поранені та руйнування

Наслідки атаки на Бровари

Росія вночі масовано атакує Київську область ракетами та ударними дронами. Під обстріл потрапили мирні населені пункти та житло цивільних мешканців.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, у Броварах постраждали дві жінки. Жінка 1959 року народження отримала різані рани та була госпіталізована до місцевої лікарні. Інша постраждала — жінка 1975 року народження — дістала поранення ноги. Їй надали медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

У Броварському районі пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки. Також сталася пожежа на території гаражного кооперативу. З пошкодженої багатоповерхівки рятувальники евакуювали 52 мешканців, серед них троє дітей.

Мер Броварів Ігор Сапожко заявив про приліт у багатоповерхівку на рівні 8–9 поверхів.

На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 29 листопада здійснює масовану ракетно-дронову атаку на Україну.

Ми раніше інформували, що внаслідок ворожого обстрілу в ніч проти 29 листопада фіксуються чисельні пошкодження та постраждалі у різних районах Києва.