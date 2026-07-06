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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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28
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Київщина після атаки: у Вишневому існує загроза повторної детонації вибухівки

В області триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Серед постраждалих є діти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Рятувальник

Рятувальник / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

На Київщині екстрені та спеціалізовані служби продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки.

Про ситуацію станом на ранок повідомив очільник КОВА Микола Калашник.

За його даними, найскладніша ситуація — у Вишневому Бучанського району. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів перебування поблизу місця ураження є вкрай небезпечним. Територію оточено поліцією.

«Зростає кількість потерпілих. Станом на зараз травмовано 15 жителів області, з них 11 перебувають у лікарнях. Серед постраждалих — дівчинка віком 9 місяців. На жаль, кількість постраждалих може збільшитися», — зазначив він.

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У Києві, за останніми даними, загинули дев’ять людей, 46 — поранених. Є влучання у житлові будинки у різних частинах міста.

Росіяни завдали удару по Одесі, внаслідок чого є руйнування у двох районах, постраждав 23-річний чоловік.

З міркувань безпеки на окремих ділянках залізниці тимчасово змінено організацію руху. «Укрзалізниця» вже використовує резервні маршрути.

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Дата публікації
Кількість переглядів
28
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