Київщина після атаки: у Вишневому існує загроза повторної детонації вибухівки

Рятувальник / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

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На Київщині екстрені та спеціалізовані служби продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки.

Про ситуацію станом на ранок повідомив очільник КОВА Микола Калашник.

За його даними, найскладніша ситуація — у Вишневому Бучанського району. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів перебування поблизу місця ураження є вкрай небезпечним. Територію оточено поліцією.

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«Зростає кількість потерпілих. Станом на зараз травмовано 15 жителів області, з них 11 перебувають у лікарнях. Серед постраждалих — дівчинка віком 9 місяців. На жаль, кількість постраждалих може збільшитися», — зазначив він.

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У Києві, за останніми даними, загинули дев’ять людей, 46 — поранених. Є влучання у житлові будинки у різних частинах міста.

Росіяни завдали удару по Одесі, внаслідок чого є руйнування у двох районах, постраждав 23-річний чоловік.

З міркувань безпеки на окремих ділянках залізниці тимчасово змінено організацію руху. «Укрзалізниця» вже використовує резервні маршрути.

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