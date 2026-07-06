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Київщина після атаки: у Вишневому існує загроза повторної детонації вибухівки
В області триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Серед постраждалих є діти.
На Київщині екстрені та спеціалізовані служби продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки.
Про ситуацію станом на ранок повідомив очільник КОВА Микола Калашник.
За його даними, найскладніша ситуація — у Вишневому Бучанського району. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів перебування поблизу місця ураження є вкрай небезпечним. Територію оточено поліцією.
«Зростає кількість потерпілих. Станом на зараз травмовано 15 жителів області, з них 11 перебувають у лікарнях. Серед постраждалих — дівчинка віком 9 місяців. На жаль, кількість постраждалих може збільшитися», — зазначив він.
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