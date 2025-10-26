Київщина у зоні ризику: РФ випробовує авіабомби з дальністю до 200 км

Авіабомби

Реклама

Російські війська випробовують нові авіаційні боєприпаси, дальність яких, за оцінками експертів, може сягати до 200 кілометрів. Це ставить об’єкти на території Київської області під потенційну загрозу, хоча ризик для самого Києва значно менший.

Про це заявив Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний» у етері КИЇВ24, коментуючи останні російські обстріли.

Вадим Кушніков проаналізував останні атаки росіян, зокрема пуски, що фіксувалися по Полтавській області та місту Лозова на Харківщині.

Реклама

«Якщо подивитися дійсно на останні розробки, які росіяни зараз випробовують такими пусками по Полтавській області, по місту Лозова в Харківській області, ми дійсно можемо припустити, що дальність їх може сягати до 200 кілометрів,» — зазначив експерт.

Він додав, що подібні оцінки щодо дальності вже лунали від представників Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. Аналізуючи дистанції ураження, експерт «Мілітарного» зробив висновок щодо потенційної загрози для столичного регіону з боку нових авіаційних боєприпасів ОМПБ-5 та ОДОПБ-5Р.

«Що стосується безпосередньо для Києва та Київської області, рахуючи те, що дійсно Київська область у нас знаходиться досить близько до кордону з Російською федерацією, ми бачимо, що в певній мірі об’єкти на території області можуть бути в зоні ризику, в зоні досяжності цих нових авіаційних боєприпасів ОМПБ-5 та ОДОПБ-5Р,» — наголосив Вашдим Кушніков.

Водночас за його словами, ситуація для столиці виглядає дещо кращою завдяки більшій віддаленості від кордону.

Реклама

«Що стосується міста Київ, то тут вже дистанції трохи більші і відповідно шансів на ефективне та результативне застосування значно менше,» — підсумував оглядач.

Нагадаємо, раніше ми писали про те. що російські окупанти модернізували свої керовані авіабомби, оснастивши їх реактивними двигунами, завдяки чому вони можуть долати до 150 км. Вперше ці боєприпаси застосували 24 жовтня, завдавши удару по Одещині.