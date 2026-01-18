Київщина відновлює навчання у школах: коли закінчаться канікули

Рада оборони Київщини ухвалила відновлення навчання у школах з 19 січня з урахуванням безпеки та санітарних норм / © pexels.com

В Київській області відновлять освітній процес у закладах загальної середньої освіти від 19 січня.

Про це стало відомо на позачерговому засіданні Ради оборони Київської області, що відбулося 16 січня.

Після обговорення з громадами влада ухвалила рішення про відновлення освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти з 19 січня.

Очільник області Микола Калашник зазначив, що рішення є своєчасним і необхідним, незважаючи на складні умови.

Рішення про відновлення навчання приймалося з урахуванням безпеки та санітарних вимог. На підготовлених територіях школи забезпечені укриттями, альтернативними джерелами електропостачання, термосанацією будівель, індивідуальними котельнями та організованим гарячим харчуванням. Фінансування цих робіт здійснювалось за підтримки донорів, а також з державного та обласного бюджетів.

Як відбуватиметься навчальний процес: нововведення

На засіданні Ради оборони було ухвалено, що уроки триватимуть 30 хвилин, а навчання у другу зміну завершуватиметься не пізніше 16:00.

Окрему увагу приділено стану доріг, адже у зимовий період їх безпека напряму впливає на транспорт шкільних автобусів, що курсують за 330 маршрутами. Для забезпечення належних умов залучають додаткові організації.

Протягом вихідних представники влади перевіряли школи в громадах, контролюючи готовність до відновлення навчання та дотримання оптимального температурного режиму.

Нагадаємо, у Києві подовжили канікули для школярів. У столиці оголосили двотижневий відпочинок для дітей.