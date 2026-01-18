- Дата публікації
Київщина відновлює навчання у школах: коли закінчаться канікули
На Київщині відновлюється освітній процес у школах від 19 січня. Враховано укриття, гаряче харчування та безпечні маршрути для дітей.
В Київській області відновлять освітній процес у закладах загальної середньої освіти від 19 січня.
Про це стало відомо на позачерговому засіданні Ради оборони Київської області, що відбулося 16 січня.
Після обговорення з громадами влада ухвалила рішення про відновлення освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти з 19 січня.
Очільник області Микола Калашник зазначив, що рішення є своєчасним і необхідним, незважаючи на складні умови.
Рішення про відновлення навчання приймалося з урахуванням безпеки та санітарних вимог. На підготовлених територіях школи забезпечені укриттями, альтернативними джерелами електропостачання, термосанацією будівель, індивідуальними котельнями та організованим гарячим харчуванням. Фінансування цих робіт здійснювалось за підтримки донорів, а також з державного та обласного бюджетів.
Як відбуватиметься навчальний процес: нововведення
На засіданні Ради оборони було ухвалено, що уроки триватимуть 30 хвилин, а навчання у другу зміну завершуватиметься не пізніше 16:00.
Окрему увагу приділено стану доріг, адже у зимовий період їх безпека напряму впливає на транспорт шкільних автобусів, що курсують за 330 маршрутами. Для забезпечення належних умов залучають додаткові організації.
Протягом вихідних представники влади перевіряли школи в громадах, контролюючи готовність до відновлення навчання та дотримання оптимального температурного режиму.
Нагадаємо, у Києві подовжили канікули для школярів. У столиці оголосили двотижневий відпочинок для дітей.