Київщина виходить у зростання: чому область стала економічним драйвером країни у 2025 році
Київська область у 2025 році фактично перейшла від антикризового управління до фази економічного зростання, що стало фундаментом для повоєнного стрибка.
Про це повідомив на Ліга.Бізнес СЕО інвестиційної групи «Молодість» Антон Мирончук.
Економіка під тиском війни — але з результатом
Повномасштабна війна радикально змінила умови функціонування української економіки. Проте приклад Київської області у 2025 році демонструє: навіть за постійних безпекових ризиків регіон може не лише зберігати стійкість, а й масштабувати економічну активність.
На тлі того, що для більшості регіонів минулий рік став роком стабілізації, Київщина фактично перейшла у фазу зростання. Це означає зміну логіки управління — від реагування на кризу до формування економіки майбутнього.
Бізнес, який не пішов у паузу
Як зазначає Антон Мирончук, ключовим фактором економічної динаміки стала активність бізнесу. Станом на початок 2026 року в Київській області працює близько 230 тисяч суб’єктів господарювання, а лише протягом 2025 року з’явилося 25 тисяч нових платників податків.
Цей показник, за словами автора статті, є принциповим: підприємці не пішли в тінь і не зупинили діяльність, а продовжили реєструвати бізнес, інвестувати та створювати робочі місця.
Основне зростання формують логістика, переробна промисловість, агропереробка, легка промисловість, а також підприємства, релоковані з прифронтових регіонів. Саме диверсифікація дозволила області уникнути критичної залежності від одного сектору.
Фінанси як індикатор живої економіки
У блозі підкреслюється, що фінансові показники залишаються найбільш об’єктивним індикатором реального стану економіки. За даними Київської обласної військової адміністрації, у 2025 році регіон зафіксував рекордні бюджетні надходження:
80,8 млрд грн — до зведеного бюджету (+32% до 2024 року);
майже 35 млрд грн — до місцевих бюджетів (на 6,8 млрд грн більше, ніж торік).
Такі темпи суттєво випереджають середні по країні й, як зазначає Мирончук, свідчать про системну життєздатність регіональної економіки навіть в умовах війни.
Малий і середній бізнес — як стратегічна ставка
Окрему увагу автор приділяє підтримці малого та середнього бізнесу. У межах програми «5–7–9» у 2025 році 240 підприємств отримали компенсацію частини відсотків за інвестиційними кредитами. Загальний обсяг підтримки з обласного бюджету склав 20 млн грн.
Ці механізми дозволили бізнесу оновлювати обладнання, розширювати виробництво, зберігати зайнятість і планувати розвиток на кілька років уперед.
Індустріальні парки та інвестиції
Ще одним драйвером зростання стали індустріальні парки. Протягом 2025 року в області з’явилося чотири нові майданчики, а загальна їх кількість зросла до 16.
За даними Національного банку України, обсяг прямих іноземних інвестицій у Київську область з початку інвестування за перше півріччя сягнув 2,77 млрд доларів США, що на 8% більше, ніж наприкінці 2024 року. Крім того, підприємства регіону за дев’ять місяців 2025 року освоїли 40 млрд грн капітальних інвестицій.
Водночас наголошується: економічне зростання має свої обмеження. Серед ключових ризиків — дефіцит кваліфікованих кадрів, енергетична нестабільність та безпекові фактори, які впливають на довгострокові інвестиційні рішення.
Фундамент для відновлення
Підсумовуючи, Антон Мирончук зазначає: Київщина у 2025 році сформувала модель економічної витривалості, яка поєднує підтримку бізнесу, розвиток індустріальної інфраструктури та зростання інвестицій.
«Це ще не економічне диво, але вже фундамент для повоєнного стрибка», — резюмує автор.