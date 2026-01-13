Київщина виходить у зростання: чому область стала економічним драйвером країни у 2025 році

Реклама

Про це повідомив на Ліга.Бізнес СЕО інвестиційної групи «Молодість» Антон Мирончук.

Економіка під тиском війни — але з результатом

Повномасштабна війна радикально змінила умови функціонування української економіки. Проте приклад Київської області у 2025 році демонструє: навіть за постійних безпекових ризиків регіон може не лише зберігати стійкість, а й масштабувати економічну активність.

На тлі того, що для більшості регіонів минулий рік став роком стабілізації, Київщина фактично перейшла у фазу зростання. Це означає зміну логіки управління — від реагування на кризу до формування економіки майбутнього.

Реклама

Бізнес, який не пішов у паузу

Як зазначає Антон Мирончук, ключовим фактором економічної динаміки стала активність бізнесу. Станом на початок 2026 року в Київській області працює близько 230 тисяч суб’єктів господарювання, а лише протягом 2025 року з’явилося 25 тисяч нових платників податків.

Цей показник, за словами автора статті, є принциповим: підприємці не пішли в тінь і не зупинили діяльність, а продовжили реєструвати бізнес, інвестувати та створювати робочі місця.

Основне зростання формують логістика, переробна промисловість, агропереробка, легка промисловість, а також підприємства, релоковані з прифронтових регіонів. Саме диверсифікація дозволила області уникнути критичної залежності від одного сектору.

Фінанси як індикатор живої економіки

У блозі підкреслюється, що фінансові показники залишаються найбільш об’єктивним індикатором реального стану економіки. За даними Київської обласної військової адміністрації, у 2025 році регіон зафіксував рекордні бюджетні надходження:

Реклама

80,8 млрд грн — до зведеного бюджету (+32% до 2024 року);

майже 35 млрд грн — до місцевих бюджетів (на 6,8 млрд грн більше, ніж торік).

Такі темпи суттєво випереджають середні по країні й, як зазначає Мирончук, свідчать про системну життєздатність регіональної економіки навіть в умовах війни.

Малий і середній бізнес — як стратегічна ставка

Окрему увагу автор приділяє підтримці малого та середнього бізнесу. У межах програми «5–7–9» у 2025 році 240 підприємств отримали компенсацію частини відсотків за інвестиційними кредитами. Загальний обсяг підтримки з обласного бюджету склав 20 млн грн.

Ці механізми дозволили бізнесу оновлювати обладнання, розширювати виробництво, зберігати зайнятість і планувати розвиток на кілька років уперед.

Індустріальні парки та інвестиції

Ще одним драйвером зростання стали індустріальні парки. Протягом 2025 року в області з’явилося чотири нові майданчики, а загальна їх кількість зросла до 16.

Реклама

За даними Національного банку України, обсяг прямих іноземних інвестицій у Київську область з початку інвестування за перше півріччя сягнув 2,77 млрд доларів США, що на 8% більше, ніж наприкінці 2024 року. Крім того, підприємства регіону за дев’ять місяців 2025 року освоїли 40 млрд грн капітальних інвестицій.

Водночас наголошується: економічне зростання має свої обмеження. Серед ключових ризиків — дефіцит кваліфікованих кадрів, енергетична нестабільність та безпекові фактори, які впливають на довгострокові інвестиційні рішення.

Фундамент для відновлення

Підсумовуючи, Антон Мирончук зазначає: Київщина у 2025 році сформувала модель економічної витривалості, яка поєднує підтримку бізнесу, розвиток індустріальної інфраструктури та зростання інвестицій.

«Це ще не економічне диво, але вже фундамент для повоєнного стрибка», — резюмує автор.