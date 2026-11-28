Київщина пережила атаку / © Associated Press

Реклама

Уночі росіяни атакували Київську область ударними дронами — у Білій Церкві травмовано жінку.

Про наслідки ворожого удару повідомили в КОВА.

Реклама

«Унаслідок атаки ворожих БпЛА у Білій Церкві травмовано жінку. Вона дістала порізи нижніх кінцівок уламками скла. Вся необхідна медична допомога надається. Виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено 6 гаражів. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у квартирах двох багатоповерхівок», — йдеться у повідомленні.



На місці працюють відповідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Реклама

Атака на Україну 28 листопада — що відомо

Російські війська у ніч проти суботи, 28 листопада, атакували Україну 162 ударними БпЛА типу Shahed (74 із них — реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія. Про це йдеться у ранковому звіті Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 141 російський БпЛА типу Shahed (54 із них — реактивні), Гербера та дрони інших типів.

У Харкові унаслідок нічної російської атаки виникла пожежа на території садового товариства в Індустріальному районі.

Новини партнерів

Новини партнерів