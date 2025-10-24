Немовля / © Pexels

У Києві викрили спробу незаконної передачі новонародженої дівчинки іноземцям під виглядом сурогатного материнства. Фігурантами справи стали представники приватної медичної компанії, що спеціалізується на лікуванні безпліддя.

Про це повідомили в Національній поліції та Київській міській прокуратурі, уточнивши, що дитина наразі перебуває під опікою держави.

За даними слідства, подружжя з Китаю скористалося послугами столичної клініки для народження двійні (хлопчика і дівчинки) через програму сурогатного материнства. Однак генетична експертиза, яку провели для офіційної реєстрації, встановила, що чоловік є біологічним батьком лише хлопчика.

Попри відсутність біологічного зв’язку із замовниками, представники клініки намагалися незаконно передати дівчинку парі. Вони планували використати судовий механізм для визнання батьківства іноземців.

Як уточнили в прокуратурі, подружжя повернулося до Китаю із сином. Керівники клініки залишили дівчинку в Києві під наглядом няні в орендованій квартирі, очікуючи на рішення суду. Фактично, клініка намагалася віддати дитину іноземцям, що заплатили за двійню. Проте дівчинка мала перейти під опіку держави через відсутність біологічних зв’язків із замовниками.

Наразі правоохоронці встановлюють справжніх біологічних батьків дитини, яка поміщена до дитячого медичного закладу. Організатору та менеджеру клініки оголошено підозру за замах на торгівлю людьми (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 149 ККУ) та незаконні дії щодо удочеріння (ч. 2 ст. 169 ККУ). Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі. Прокуратура клопотатиме про їх тримання під вартою.

