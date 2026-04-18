Київського стрільця ліквідували під час штурму магазину: фото

Стрілець у супермаркеті / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

Невідомого терориста, який влаштував стрілянину на вулицях Києва та зачинився у супермаркеті в Голосіївському районі столиці, ліквідували під час штурму.

Про це повідомив міністр внутрішних справ Ігор Клименко.

«Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання», — йдеться у повідомленні.

Міністр додав, що перед ліквідацією стрільця з ним намагалися сконтактувати перемовники.

За словами Клименка, кількість жертв нападника уточнюється. Є загиблі та поранені.

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва невідомий чоловік розпочав стрілянину по людях на вулиці. Згодом він увірвався у супермаркет «Велмарт» на Голосіївському проспекті, зробивши заручниками людей, які прийшли за покупками.

На місце події оперативно скерували наряди правоохоронців і спецпризначенців КОРД.

Внаслідок стрілянини п’ятеро людей загинуло, ще 10, серед яких дитина, були госпіталізовані з пораненнями.