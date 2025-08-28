ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
338
2 хв

Київську митрополію УПЦ МП визнали афілійованою з РПЦ: що це означає

Держетнополітики визнала Київську митрополію УПЦ МП афілійованою з забороненою в Україні РПЦ.

Дмитро Гулійчук
Чи заборонять Московський патріархат в Україні

Чи заборонять Московський патріархат в Україні / © Фото з відкритих джерел

Київську митрополію УПЦ (УПЦ МП) визнано афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонена.

Про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

Держетнополітики провела дослідження, в якому виявила ознаки афіліації Київської митрополії УПЦ МП з РПЦ, що є порушенням Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Відповідно ДЕСС направила митрополії припис про усунення порушення закону.

У своєму листі предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис.

Таким чином, у зв’язку з відсутністю підстав для висновку про усунення порушень або помилковості винесеного припису відомство визнало УПЦ (МП) афілійованою з російською церквою, діяльність якої в Україні заборонена.

Як пояснює «Інтерфакс-Україна», Київська митрополія УПЦ МП, яку визнали афілійованою з Російською православною церквою (РПЦ), через 60 днів достроково позбудеться права на користування державним і комунальним майном.

Відповідно до закону рішення державних органів з питань володіння та користування культовими будівлями і майном можуть бути оскаржені в адміністративному порядку відповідно до закону «Про адміністративну процедуру» та в судовому порядку.

Крім того, Держетнополітики звертається до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації. Далі остаточне рішення про заборону її діяльності ухвалює суд.

У Київській митрополії УПЦ МП повідомили «Суспільному», що не згодні з висновками про ознаки афілійованості. В УПЦ МП вважають, що ці ознаки Держетнополітики отримала нібито з документів у Росії, а не зі статуту УПЦ МП.

Нагадаємо, що Київська митрополія УПЦ МП втратила не лише правовий статус, а й легітимного керівника в юридичній площині. Адже після указу президента Зеленського про припинення громадянства Онуфрія він юридично втратив право очолювати юридичну особу — Київську митрополію УПЦ МП.

