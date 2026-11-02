Київську область накрили перебої зі світлом і водою

Людям радять зробити запас води / © Associated Press

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Сьогодні, 2 листопада, у Білій Церкві Київської області виникли перебої з водопостачанням. Крім цього, в області дають екстренні відключення світла.

«Через влучання БПЛА в інфраструктурний обʼєкт протягом години буде зупинено водопостачання на місто. Мешканцям необхідно терміново зробити запас води», — повідомляє Білоцерківська міськрада з посиланням на «Білоцерківвода».

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Аварійні роботи тривають. Фахівці працюють над тим, щоб відновити подання води мешканцям міста.

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Раніше повідомлялося, що вранці 2 листопада в Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії через постійні атаки на енергосистему.

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