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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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213
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Київську область накрили перебої зі світлом і водою

В області через ворожу атаку буде зупинено водопостання.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Людям радять зробити запас води

Людям радять зробити запас води / © Associated Press

Сьогодні, 2 листопада, у Білій Церкві Київської області виникли перебої з водопостачанням. Крім цього, в області дають екстренні відключення світла.

«Через влучання БПЛА в інфраструктурний обʼєкт протягом години буде зупинено водопостачання на місто. Мешканцям необхідно терміново зробити запас води», — повідомляє Білоцерківська міськрада з посиланням на «Білоцерківвода».

Аварійні роботи тривають. Фахівці працюють над тим, щоб відновити подання води мешканцям міста.

Раніше повідомлялося, що вранці 2 листопада в Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії через постійні атаки на енергосистему.

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