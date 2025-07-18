Київський клуб вмикав російську музику і поплатився

У столичному клубі лунала російська музика / © Національна поліція України

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Учора в Telegram-каналах поширилося відео з одного з розважальних закладів у Голосіївському районі Києва, де лунали пісні мовою країни-агресора. На місце інциденту одразу прибула слідчо-оперативна група поліції.

Про це повідомили у ГУ Національної поліції в Києві.

Відео, яке облетіло соцмережі напередодні, зафіксувало відвідувачів столичного клубу, які гучно підспівували пісню російською мовою. Йдеться про композицію, виконану ексучасником гурту «Гриби» Іллею Капустіним та російським репером «Есчевським».

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Правоохоронці задокументували всі обставини події. За результатами перевірки на адміністраторку закладу склали протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП — порушення правил надання послуг працівниками сфери обслуговування.

Клуб, у якому грала російська музика / © Національна поліція України

Крім того, київські правоохоронці звернулися до уповноваженого з захисту державної мови для відповідного реагування на факт порушення мовного законодавства.

Поліція Києва наголошує на відповідальності організаторів культурних і розважальних закладів, закликаючи їх дотримуватися чинного законодавства. Публічне використання мови держави-агресора є неприпустимим.

Також повідомлялося, що в Києві двох чоловіків засудили до 9 років ув’язнення за зґвалтування і пограбування неповнолітньої дівчини. Злочин стався у недобудові на Печерську.

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