Київський терорист виявився антисемітом і прихильником Гітлера

Київський стрілець Дмитро Васильченков / © ТСН

Терорист, який у суботу, 18 квітня, здійснив масове вбивство людей на вулицях Києва і взяв у заручники відвідувачів супермаркету, висловлював антисемітські погляди на своїй сторінці в соцмережі.

Про це повідомив OSINT-відділ «Телебачення Торонто».

Як встановили журналісти відділу розслідувань, Дмитро Васильченков, який тривалий час жив у Бахмуті на Донеччині, вів сторінку у Facebook під назвою «Бахмут В.Д.В.», яка була активною від 2016 до 2019 року. Його дописи були відверто антиукраїнськими та антисемітськими.

Васильченков закликав до силової «зачистки» суспільства від євреїв, наводячи як приклад методи Адольфа Гітлера. Зокрема, такого голокосту він бажав для міста Бахмута, в якому він проживав. При цьому він нарікав, що цього не зробив терорист Ігор Гіркін 2014 року.

Також він заперечував легітимність України, використовував у публікаціях слова «так звана Україна».

Журналісти також підтвердили раніше оприлюднену інформацію, що Васильченков народився в Москві, а в період 2015-2017 тимчасово проживав у російському місті Рязані, яке у державі-агресорці називають столицею російських «ВДВ» (повітряно-десантних військ).

У Рязані він користувався російським номером телефону, став клієнтом російських банків.

Пізніше повернувся до України і проживав у Києві на вулиці Деміївській, біля місця, де вчинив стрілянину.

За інформацією журналістів, Васильченков був українським військовим пенсіонером, про що свідчать його позови 2023 та 2024 років до Головного управління Пенсійного фонду України в Києві. У суді він домігся підвищення пенсійних виплат та нарахування додаткових коштів — 2 тисяч гривень.

У лютому 2024 року Голосіївський районний суд звільнив Васильченкова від кримінальної відповідальності за умисне завдання тілесних ушкоджень, оскільки він помирився з потерпілим.

Нагадаємо, терорист Дмитро Васильченков, який сьогодні, 18 квітня, взяв в заручники покупців супермаркету в Голосіївському районі та який вбив 6 і поранив десятьох людей включно з дитиною, декілька років тому здійснив напад в іншому супермакеті столиці.

Мешканка будинку у Голосіївському районі Києва, яка є сусідкою зловмисника, що влаштував стрілянину на вулиці і у супермаркеті, розповіла деталі про нападника.