Київстар дякує абонентам за підтримку Сил Оборони та надає бонуси за підключення Суперсили «Допомога ЗСУ+»

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Щоб підключити Суперсилу «Допомога ЗСУ+», надішліть SMS-повідомлення з будь-яким текстом на номер 88032 або зателефонуйте на цей номер й дотримуйтеся голосових підказок. Підключення є безкоштовним на території України. Після того, як Суперсила буде активована, до 50 грн з кожної успішної оплати тарифу (пакету послуг на 4 тижні чи місяць) автоматично перераховуватимуться у Фонд «Повернись живим».

«Підтримка Сил Оборони сьогодні — це спільна відповідальність. Ми прагнемо зробити цю підтримку максимально простою і регулярною. Суперсила „Допомога ЗСУ+“ дозволяє робити це без додаткових дій — достатньо користуватися зв’язком, щоб допомагати», — коментує Юлія Завалішина, директорка з корпоративних питань та комунікацій Київстар.

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Завдяки абонентам Київстар та Суперсилі «Допомога ЗСУ+» вдалося зібрати вже майже 190 млн грн на потреби Сил Оборони. Всі кошти спрямовуються на проєкти, що реалізуються у співпраці з Фондом «Повернись живим».

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Зокрема, це ініціативи екосистеми «Нам тут жити», які охоплюють розмінування українських територій, посилення протиповітряної оборони, забезпечення військових засобами зв’язку. Наразі триває другий етап ініціативи з масштабування Школи операторів наземних дронів «Варан».

Зазначимо, що Київстар послідовно підтримує Україну в умовах війни: за чотири роки компанія спрямувала понад 5,1 млрд грн на допомогу країні, ЗСУ, суспільству та абонентам.

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