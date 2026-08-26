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Київстар Домашній запускає тариф Максимальний зі швидкістю до 8 Гбіт/с Актуально
Київстар розширює можливості Домашнього Інтернету та запускає новий тариф «Максимальний» зі швидкістю до 8 Гбіт/с. Це наступний крок у розвитку фіксованого інтернету компанії та відповідь на зростання потреб користувачів у швидкому й стабільному з’єднанні.
Першою локацією, де стане доступний тариф «Максимальний», буде ЖК «Республіка» в Києві. Для мешканців комплексу це нагода одними з перших випробувати швидкість до 8 Гбіт/с, а для Київстару — отримати практичний досвід для подальшого масштабування технології.
«Ми послідовно розвиваємо інфраструктуру Домашнього Інтернету Київстар, щоб забезпечувати клієнтам не лише високу швидкість сьогодні, а й запас перспектив на майбутнє. Запуск швидкості до 8 Гбіт/с — це черговий крок у цьому напрямі. Для мешканців „Республіки“ це можливість одними з перших протестувати новий рівень швидкості домашнього інтернету, а для нас — важливий досвід для подальшого масштабування технології», — розповідає керівник департаменту фіксованого зв’язку «Київстар» Сергій Кіндрась.
Швидкість до 8 Гбіт/с допомагає комфортно користуватися інтернетом навіть коли вдома одночасно підключена велика кількість пристроїв. Висока швидкість дає змогу без затримок одночасно працювати й навчатися, здійснювати відеодзвінки, переглядати 4K- та 8K-контент, користуватися хмарними сервісами та грати в онлайн-ігри. Висока пропускна здатність також забезпечує швидке завантаження великих файлів і створює додатковий запас швидкості для майбутніх цифрових потреб.
Запуск швидкості до 8 Гбіт/с став першим етапом тестування. Надалі Київстар розглядатиме перспективи подальшого розширення доступності послуги.