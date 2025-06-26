ТСН у соціальних мережах

Київстар — переможець Премії UNIC у номінації «Незламна доброчесність» Актуально

Київстар переміг у номінації «Незламна доброчесність» у межах першої Премії «Ділова репутація та доброчесність», організованої Всеукраїнською мережею доброчесності та комплаєнсу (UNIC).

Київстар — переможець Премії UNIC у номінації «Незламна доброчесність»

Як підкреслили організатори, Премія покликана публічно відзначати бізнеси, які не лише дотримуються етичних стандартів, але й формують нові підходи до ведення бізнесу — прозорі, сталi та орієнтовані на довіру. Нагорода стала важливим визнанням прозорої та відповідальної позиції Київстар в умовах повномасштабної війни.

«Доброчесність не виникає ззовні — вона починається всередині компанії: з корпоративної культури, комплаєнс програми, прозорих процесів і чесного діалогу з усіма стейкхолдерами. Це те, як ми діємо щодня: з прозорістю, відповідальністю та повагою до наших співробітників, клієнтів, партнерів і суспільства. Ми переконані, що в умовах війни бізнес має не лише виживати, а й бути точкою опори для країни — через сталість, надійність і цінності. Ця нагорода є визнанням багаторічних зусиль по розбудові культури доброчесності в Київстар та лідерства у веденні етичного та соціально-відповідального бізнесу в Україні — зазначила Тетяна Кирик, Директорка з комплаєнс та етики Київстар

Критеріями для оцінки учасників стали реальні зміни в корпоративній культурі, впровадження інструментів комплаєнсу, прозора взаємодія з партнерами та громадськістю, а також сталість і вплив ініціатив. 

UNIC також оголосила, що Премія стане щорічною ініціативою, а наступним кроком стане створення національного реєстру доброчесних практик та ширше залучення бізнесу до навчання та саморефлексії в царині комплаєнсу. 

