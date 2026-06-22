Київстар підтримує розвиток телеком-освіти у КПІ ім.Ігоря Сікорського

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КПІ та Київстар розвивають довгострокове партнерство. Окрім лекцій і зустрічей з експертами компанії, сторони працюють над впровадженням інтегрованих навчальних курсів які стануть частиною освітнього процесу. Такий формат дозволить системно взаємодіяти зі студентами та забезпечити послідовний розвиток їхніх професійних компетенцій. До того ж, студенти та випускники КПІ можуть розглядати можливості для старту кар’єри в Київстар, зокрема в межах програм* «На старт, увага – кар’єра!» та «БезВагань».

Варто відзначити, що КПІ ім. Ігоря Сікорського є alma mater для багатьох працівників Київстар, зокрема й для топменеджменту компанії – СЕО Олександра Комарова та технічного директора Володимира Лутченка.

«Інженер – це професія, яка створює майбутнє. Сьогодні понад тисячі фахівців Технічної дирекції Київстар забезпечують зв’язок для мільйонів українців, – коментує Володимир Лутченко. – Український телеком довів свою стійкість і технологічність, а тому інженерні спеціальності відкривають молоді широкі можливості для розвитку. Ми радо вітаємо випускників у команді Київстар і віримо, що саме нове покоління інженерів продовжить формуватиме цифрове майбутнє України».

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Розвиток телеком-освіти є особливо важливим для України в умовах зростання ролі цифрової інфраструктури, кібербезпеки, IoT, ШІ та нових технологій зв’язку. Галузь потребує фахівців, які поєднують інженерну підготовку з ІТ-компетенціями та розумінням реальних технологічних викликів.

КПІ ім.Ігоря Сікорського вже оголосив старт вступної кампанії до Навчально-наукового інституту інформаційно-телекомунікаційних систем (НН ІТС). Освітні програми інституту охоплюють сучасні напрями у сфері електронних комунікацій:

Інформаційно-комунікаційні технології.

Інженерія та програмування інфокомунікацій.

Системи електронних комунікацій та IoT.

Із 2026 року в НН ІТС планується запуск двох нових міждисциплінарних програм: «Інженерія систем штучного інтелекту в електронних комунікаціях» та «Інженерія систем телекомунікацій і керування безпілотними авіакомплексами».

"Сучасні електронні комунікації не тільки про передачу даних, а й про створення технологій, які забезпечують безпеку та стійкість держави . Саме тому ми відкриваємо нові міждисциплінарні програми: "Інженерія систем штучного інтелекту в електронних комунікаціях GF88" та "Інженерія систем телекомунікацій безпілотних авіаційних комплексів GG88", адже ринок потребує інженерів, здатних працювати над сучасними викликами. Крім того ми щиро розділяємо позицію Київстару «Зв'язок - це люди» адже сьогодні це набуває ще глибшого змісту: за кожною сучасною технологією зв'язку стоять інженери, а найкращих з них готує саме КПІ", - коментує проректорка з навчальної роботи КПІ імені Ігоря Сікорського Тетяна Желяскова.

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У межах навчання студенти поєднують інженерну підготовку з ІТ-компетенціями та практичною роботою з сучасними мережами, цифровими сервісами та технологіями кібербезпеки. Значна увага приділяється роботі в лабораторіях мережевих технологій, мобільного зв’язку та Інтернету речей (IoT).

Інститут також пропонує міжнародні сертифікаційні програми, академічну мобільність, стажування під час навчання та участь у технічних проєктах, конференціях і хакатонах.

У 2025 році НН ІТС мав один із найбільших обсягів бюджетних місць серед технічних напрямів у сфері електронних комунікацій – 145, тобто шанс вступити “на бюджет” дуже високий.

* Проєкт працевлаштування студентів «На старт, увага – кар’єра!» розрахований на студентів уже з першого курсу університету. Програма дає можливість молодим людям офіційно приєднатися до команди Київстар, отримувати всі переваги офіційного працевлаштування та працювати під наставництвом підготовлених менторів, поєднуючи навчання з реальним професійним досвідом і фінансовою стабільністю.

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Програма «БезВагань» дає можливості розвитку та старту кар’єри для мотивованих людей незалежно від віку.

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