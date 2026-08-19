Київстар представив свій перший Дитячий тариф

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Дитячий тариф розроблений з урахуванням потреб дітей та їхніх батьків і поєднує мобільний зв’язок та інтернет із додатковими можливостями та контролем витрат.

Особливістю тарифу є захист від непередбачених витрат. Після використання пакетних хвилин, мобільного інтернету чи SMS додаткова тарифікація не застосовується, а користування відповідною послугою просто призупиняється. Додатковою перевагою є те, що в тарифі блокуються деякі платні розважальні сервіси та рекламні підписки. Також завдяки послузі «Ми разом» дитина зможе продовжувати телефонувати на один із заздалегідь визначених номерів Київстар навіть за несплаченої абонентської плати.

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Абонентам доступна послуга «Знання без меж», яка дозволяє користуватись популярними освітніми платформами та застосунками без використання тарифних мегабайтів. Також без витрат мегабайт в межах даного тарифу можна користуватись популярними сервісами з категорії «Розваги», зокрема TikTok, Roblox та інші.

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Вартість Дитячого тарифу становить 270 грн за 4 тижні. Також доступний річний Дитячий тариф зі значною економією: за 2 000 грн можна одразу оплатити користування на 366 днів та заощадити понад 1 500 грн на рік порівняно з регулярною оплатою тарифу кожні 4 тижні.

До запуску спеціального тарифу для дітей Київстар створив лімітовану серію брендованих іграшок для перших абонентів, які здійснюватимуть нові підключення, тобто купуватимуть нову SIM-картку із тарифом Дитячий. Подарунки вже доступні в магазинах-учасниках у Києві, а наприкінці серпня та упродовж вересня стануть доступні і в інших містах України. Кількість подарунків обмежена, тому їх наявність варто уточнювати в магазині Київстар у вашому місті перед підключенням.

Нове підключення чи перехід з діючого тарифного плану на Дитячий можна здійснити у магазині Київстар. Нове підключення здійснюється із підтвердженням свідоцтва про народження дитини в Дії одного з батьків чи опікунів, тобто інші члени родини не зможуть оформити тариф для дитини.

Детальніше про умови Дитячого тарифу можна дізнатися на сайті Київстар.

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