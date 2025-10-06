Київстар реалізує масштабний проєкт з модернізації телеком-мережі

Реклама

Модернізація мережі — це комплекс технічних заходів, спрямованих на оновлення й розвиток інфраструктури, підвищення якості зв’язку та обслуговування абонентів. Вона передбачає заміну обладнання, оновлення радіомодулів тощо.

Київстар модернізує телеком-інфраструктуру систематично. Водночас цього разу йдеться про планове масштабне оновлення обладнання, яке забезпечить ще вищу якість зв’язку та нові можливості для абонентів.

У першу чергу компанія модернізує технологічні майданчики (телеком-сайти) з найбільшим навантаженням — за кількістю абонентів і обсягом переданих даних. Використання сучаснішого обладнання дозволить збільшити ємність мережі та швидкість передачі даних. Крім того, з’явиться можливість активувати додаткові програмні функції, наприклад ті, що дають змогу передавати значно більше даних за той самий час. Завдяки цьому швидкість завантаження даних зростатиме, а якість зв’язку залишатиметься стабільною навіть за умови високого навантаження на мережу. Вже зараз компанія аналізує перші результати проведених робіт. Оскільки модернізація стартувала з тих майданчиків, де потреба в оновленні була найбільшою, на таких сайтах спостерігається зростання швидкості передачі даних приблизно на 30%, а ємності мережі — орієнтовно на 50%.

Реклама

У процесі заміни обладнання та переналаштування мережі в окремих районах можливі короткочасні зміни у швидкості мобільного інтернету, якості дзвінків та тимчасове зниження радіопокриття. Це робочий етап модернізації, що у майбутньому дозволить забезпечити ще вищу стабільність і якість послуг.

Завдяки значним інвестиціям в інфраструктуру, активній розбудові та модернізації мережі Київстар вже удруге поспіль визнано найкращою мережею України за версією світового лідера у сфері аналітики зв’язку та розробника сервісу Speedtest, американської компанії Ookla. За підсумками другого півріччя 2024 та першого півріччя 2025 року оператор отримав усі ключові нагороди Speedtest Awards — «Найкраще мобільне покриття», «Найшвидша мобільна мережа» та «Найкраща мобільна мережа» в Україні.