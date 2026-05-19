Київстар розпочинає збір заявок на участь у програмі старту кар’єри «БезВагань» Актуально
Київстар оголошує четвертий набір учасників допрограми кар’єрних можливостей: «БезВагань». Цепрограма професійного розвитку спеціалістів із мінімальним досвідом роботи. Учасниками можуть стати усі охочі розпочати кар’єру або змінити напрям діяльності: від студентів до представників старшого покоління.
Прийом заявок здійснюється до 11 червня.
Цього року роботодавець запрошує до участі у«БезВагань» 25 спеціалістів початкового рівня до таких підрозділів: Технічна та фінансова дирекції, BigData, B2B, HR, PR та інші.
«БезВагань» — це можливість опанувати професію тазростати як фахівець. Київстар пропонує її усім, без упереджень. Від учасників ми очікуємо лише залученості, активної позиції та готовності опановувати нові знання та навички, — говорить Оксана Олійник, CHRO Київстар. — Це уже четвертий набір до програми, впевнена, завдяки йому ми знову відкриємо нові таланти. Головна порада — бути сміливими і використати цей шанс для кар’єрного старту«.
Програма підходить для:
спеціалістів із високим потенціалом та гарною теоретичною базою,
спеціалістів із перервою у роботі або тих, хто бажає змінити сферу діяльності,
ветеранів або рідних військових,
батьків або опікунів у декреті,
випускників вишів та студентів.
У межах «БезВагань» Київстар пропонує офіційне працевлаштування та можливість отримати практичний досвід роботи. Нового співробітника супроводжуватиме ментор. Для учасників передбачені спеціальне навчання та активності, які допоможуть органічно ввійти в колектив та розвиватись професійно.
Учасники програми офіційно оформлюються до штату за строковим річним договором, отримуватимуть зарплату та матимуть соціальний пакет як і всі співробітники компанії. Нові співробітники, які продемонструють високі результати, за наявності відкритих вакансій мають можливість отримати пропозицію щодо постійного працевлаштування в компанії.
Відгуки учасників «БезВагань»:
Тетяна Гусак, учасниця програми «БезВагань», яка працює у відділі управління процесами та корпоративною ефективністю, ділиться своїми враженнями: «Я давно хотіла змінити роботу, і програма „Без вагань“ стала чудовою можливістю зробити це без страху, що досвід чи вік можуть стати перешкодою. Головне — бажання працювати, а в мене воно було величезним! Ще один важливий плюс — підтримка менторки. І хочу сказати, що тут мені дуже пощастило: моя менторка просто неймовірна і надихає рухатися вперед. А Київстар — відомий роботодавець із сильним брендом, соціальним пакетом і конкурентною зарплатою. Це додало впевненості, що я роблю правильний вибір».
Валерія Особливець, працює у відділі кадрів: «Я хотіла змінити сферу діяльності, проте не розуміла, як це зробити. Та й як мене могли взяти на якусь іншу посаду, якщо у мене „0“ досвіду. Але бажання змін було сильнішим за обставини. І ось мені трапилась інформація про програму „БезВагань“. І я, без вагань, заповнила анкету на участь».