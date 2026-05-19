Київстар розпочинає збір заявок на участь у програмі старту кар’єри «БезВагань»

Прийом заявок здійснюється до 11 червня.

Більше інформації про програму та опис вакансій ТУТ

Цього року роботодавець запрошує до участі у«БезВагань» 25 спеціалістів початкового рівня до таких підрозділів: Технічна та фінансова дирекції, BigData, B2B, HR, PR та інші.

«БезВагань» — це можливість опанувати професію тазростати як фахівець. Київстар пропонує її усім, без упереджень. Від учасників ми очікуємо лише залученості, активної позиції та готовності опановувати нові знання та навички, — говорить Оксана Олійник, CHRO Київстар. — Це уже четвертий набір до програми, впевнена, завдяки йому ми знову відкриємо нові таланти. Головна порада — бути сміливими і використати цей шанс для кар’єрного старту«.

Програма підходить для:

спеціалістів із високим потенціалом та гарною теоретичною базою,

спеціалістів із перервою у роботі або тих, хто бажає змінити сферу діяльності,

ветеранів або рідних військових,

батьків або опікунів у декреті,

випускників вишів та студентів.

У межах «БезВагань» Київстар пропонує офіційне працевлаштування та можливість отримати практичний досвід роботи. Нового співробітника супроводжуватиме ментор. Для учасників передбачені спеціальне навчання та активності, які допоможуть органічно ввійти в колектив та розвиватись професійно.

Учасники програми офіційно оформлюються до штату за строковим річним договором, отримуватимуть зарплату та матимуть соціальний пакет як і всі співробітники компанії. Нові співробітники, які продемонструють високі результати, за наявності відкритих вакансій мають можливість отримати пропозицію щодо постійного працевлаштування в компанії.

Відгуки учасників «БезВагань»:

Тетяна Гусак, учасниця програми «БезВагань», яка працює у відділі управління процесами та корпоративною ефективністю, ділиться своїми враженнями: «Я давно хотіла змінити роботу, і програма „Без вагань“ стала чудовою можливістю зробити це без страху, що досвід чи вік можуть стати перешкодою. Головне — бажання працювати, а в мене воно було величезним! Ще один важливий плюс — підтримка менторки. І хочу сказати, що тут мені дуже пощастило: моя менторка просто неймовірна і надихає рухатися вперед. А Київстар — відомий роботодавець із сильним брендом, соціальним пакетом і конкурентною зарплатою. Це додало впевненості, що я роблю правильний вибір».

Валерія Особливець, працює у відділі кадрів: «Я хотіла змінити сферу діяльності, проте не розуміла, як це зробити. Та й як мене могли взяти на якусь іншу посаду, якщо у мене „0“ досвіду. Але бажання змін було сильнішим за обставини. І ось мені трапилась інформація про програму „БезВагань“. І я, без вагань, заповнила анкету на участь».

