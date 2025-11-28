- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 49
- Час на прочитання
- 1 хв
Київстар та Мінцифра запрошують долучитися до вибору назви для української LLM Актуально
Національний оператор електронних комунікацій Київстар та WINWIN AI Center of Excellence при Міністерстві цифрової трансформації України оголошують конкурс на вибір назви для української великої мовної моделі (LLM).
«Створення LLM — це національний проєкт, який стосується мільйонів українців. Громадяни будуть взаємодіяти з моделлю через державні сервіси, ШІ-інструменти бізнесу. Вона буде доступна для використання у науці, освіті та обороні. Зараз кожен може вплинути на те, як називатиметься національний ШІ», — зазначив Данило Цьвок, Chief AI Officer Мінцифри та CEO WINWIN AI Center of Excellence.
Запропонувати назву для української мовної моделі можна у коментарях під дописом в соціальній мережі «Інстаграм» до 5 грудня. 10 найкращих варіантів, які будуть відібрані керівниками розробки LLM, потраплять у фінальне голосування в Дії. Таким чином кожен охочий зможе долучитися до вибору назви для національної моделі.
«LLM стане фундаментом майбутньої екосистеми національних ШІ-рішень. Доречно, щоб якнайбільше українців долучилися до вибору її назви, адже ця LLM стане частиною нашої цифрової ідентичності, як домен .ua чи Дія», — зазначає Михайло Нестор, директор з розробки диджитал-продуктів Київстар.
За результатами голосування у Дії автори найкращих варіантів назв отримають подарунки від Київстар:
1–3 місця — смарфон Samsung та брендовану стрічку для телефона;
4–5 місце — колонку JBL та максимальну підписку на Київстар ТБ на рік;
6–10 місця — брендовану стрічку для телефона та максимальну підписку на Київстар ТБ на 3 місяці.
Першу версію моделі презентують до кінця 2025 року. Після тестового періоду LLM буде доступна як open-source-рішення.