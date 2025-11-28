Київстар та Мінцифра запрошують долучитися до вибору назви для української LLM

© Pixabay

«Створення LLM — це національний проєкт, який стосується мільйонів українців. Громадяни будуть взаємодіяти з моделлю через державні сервіси, ШІ-інструменти бізнесу. Вона буде доступна для використання у науці, освіті та обороні. Зараз кожен може вплинути на те, як називатиметься національний ШІ», — зазначив Данило Цьвок, Chief AI Officer Мінцифри та CEO WINWIN AI Center of Excellence.

Запропонувати назву для української мовної моделі можна у коментарях під дописом в соціальній мережі «Інстаграм» до 5 грудня. 10 найкращих варіантів, які будуть відібрані керівниками розробки LLM, потраплять у фінальне голосування в Дії. Таким чином кожен охочий зможе долучитися до вибору назви для національної моделі.

«LLM стане фундаментом майбутньої екосистеми національних ШІ-рішень. Доречно, щоб якнайбільше українців долучилися до вибору її назви, адже ця LLM стане частиною нашої цифрової ідентичності, як домен .ua чи Дія», — зазначає Михайло Нестор, директор з розробки диджитал-продуктів Київстар.

За результатами голосування у Дії автори найкращих варіантів назв отримають подарунки від Київстар: