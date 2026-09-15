ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
16
Час на прочитання
2 хв

Київстар ТБ та MILK BAR створили спеціальну лінійку десертів до Дня українського кіно Актуально

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Київстар ТБ та MILK BAR створили спеціальну лінійку десертів до Дня українського кіно

До Дня українського кіно платформа кіно і телебачення Київстар ТБ та мережа ресторанів-кондитерських MILK BAR запустили спільну колаборацію, яка поєднує українське кіно та десерти. Спеціальна лінійка буде доступна у MILK BAR з 15 вересня до 15 жовтня.

У межах колаборації MILK BAR розробив три десерти у формі вінтажних телевізорів, присвячені знаковим українським кіно- та телевізійним історіям. На десертах представлені історична стрічка «Довбуш», мультфільм «Мавка. Лісова пісня» та серіал «І будуть люди».

Кожен десерт має упаковку з QR-кодом. Після сканування коду користувачі отримають промокод на 30 днів доступу до спеціальної добірки українського кіно на Київстар ТБ.

«Українське кіно живе не лише на екрані — воно стає частиною наших розмов, зустрічей і щоденних моментів. Цією колаборацією ми хочемо показати, що знайомство з українськими історіями може починатися навіть із десерту, а продовжуватися вже перед екраном. Для нас важливо знаходити нові способи говорити про українське кіно та робити його ближчим і доступнішим для широкої аудиторії», — коментує Людмила Яйченя, керівниця Київстар ТБ.

Продаж спеціальної лінійки десертів триватиме з 15 вересня до 15 жовтня у MILK BAR.

Відкривайте Київстар ТБ на: SMART TV, смартфоні, SMART TV приставці, Xbox, планшеті або відкрийте за посиланням вебверсію у браузері.

Платформа кіно та телебачення доступна для всіх мобільних операторів й інтернет-провайдерів. Новим користувачам варто просто авторизуватись, вказавши власний номер телефону.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie