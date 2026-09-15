Київстар ТБ та MILK BAR створили спеціальну лінійку десертів до Дня українського кіно

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До Дня українського кіно платформа кіно і телебачення Київстар ТБ та мережа ресторанів-кондитерських MILK BAR запустили спільну колаборацію, яка поєднує українське кіно та десерти. Спеціальна лінійка буде доступна у MILK BAR з 15 вересня до 15 жовтня.

У межах колаборації MILK BAR розробив три десерти у формі вінтажних телевізорів, присвячені знаковим українським кіно- та телевізійним історіям. На десертах представлені історична стрічка «Довбуш», мультфільм «Мавка. Лісова пісня» та серіал «І будуть люди».

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Кожен десерт має упаковку з QR-кодом. Після сканування коду користувачі отримають промокод на 30 днів доступу до спеціальної добірки українського кіно на Київстар ТБ.

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«Українське кіно живе не лише на екрані — воно стає частиною наших розмов, зустрічей і щоденних моментів. Цією колаборацією ми хочемо показати, що знайомство з українськими історіями може починатися навіть із десерту, а продовжуватися вже перед екраном. Для нас важливо знаходити нові способи говорити про українське кіно та робити його ближчим і доступнішим для широкої аудиторії», — коментує Людмила Яйченя, керівниця Київстар ТБ.

Продаж спеціальної лінійки десертів триватиме з 15 вересня до 15 жовтня у MILK BAR.

Відкривайте Київстар ТБ на: SMART TV, смартфоні, SMART TV приставці, Xbox, планшеті або відкрийте за посиланням вебверсію у браузері.

Платформа кіно та телебачення доступна для всіх мобільних операторів й інтернет-провайдерів. Новим користувачам варто просто авторизуватись, вказавши власний номер телефону.

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