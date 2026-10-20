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Попри виклики повномасштабної війни Київстар продовжує системно розширювати покриття, щоб забезпечити якісним мобільним зв’язком дедалі більше населених пунктів України — від розширення ємності для великих міст до нового будівництва у невеликих селах.

Лише за перше півріччя 2026 року оператор встановив майже 3 тисячі нових базових станцій та модернізував понад 5 тисяч наявних. Цьогоріч 4G-покриття було розширено на 128 населених пунктів, зокрема, у невеликих селах Вінницької, Тернопільської та Львівської областей, де доступ до швидкісного мобільного інтернету раніше був обмежений. Завдяки розвитку мережі мешканці цих населених пунктів тепер мають більше можливостей для стабільного зв’язку та користування цифровими сервісами.

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Компанія також розвиває покриття вздовж автошляхів. У 2025 році було збудовано нові базові станції на більш ніж 300 ділянках міжнародних і національних доріг. А у першому півріччі 2026 року покриття покращили ще на 96 ділянках. Зокрема, нові станції з’явилися вздовж трас Київ-Вінниця-Чоп та Дніпро-Вінниця-Стрий, тому числі на високогірних ділянках.

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Загалом якісним 4G-покриттям від Київстар зараз забезпечено понад 12,5 тисяч кілометрів доріг України міжнародного та національного значення.

Розширенню доступу до LTE-мережі також сприяв поетапний перехід від 3G до 4G, який Київстар першим серед українських операторів завершив у серпні 2026 року**. Понад 1 млн користувачів перейшли на 4G і тепер користуються перевагами технології: вищою швидкістю, меншою затримкою сигналу та стабільнішим з’єднанням. Крім того, 4G підтримує технологію VoLTE, що забезпечує кращу якість голосових дзвінків.

Усі ці кроки є частиною системного розвитку мережі Київстар. Оператор продовжує працювати над розширенням і підвищенням якості покриття, збільшенням ємності та швидкості мережі, щоб користувачі усіх регіонів України мали доступ до якісного мобільного зв’язку та швидкісного інтернету.

* Підтверджено внутрішніми даними компанії та звітністю постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг за формою 1-Т до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) за підсумками І кварталу 2026 року. Без урахування тимчасово окупованих територій.

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** Для незначної кількості B2B-клієнтів 3G тимчасово зберігається локально з огляду на специфіку розташування обладнання. Перехід таких об’єктів на 4G планується завершити найближчим часом.

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