Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
2 хв

Київстар запустив тестову зону 5G у Бородянці

Після успішного запуску тестування технології 5G у Львові національний оператор електронних комунікацій Київстар розширяє географію пілотного проєкту та розгортає тестову зону мережі мобільного зв'язку п'ятого покоління у Бородянці на Київщині.

Київстар запустив тестову зону 5G у Бородянці

Громада Бородянки стала прикладом комплексного відновлення, попри те, що у Київській області селище є одним із найбільш постраждалих внаслідок бойових дій та окупації. Тестування 5G у селищі слугуватиме інструментом для апробації цифрових рішень, спрямованих на відновлення інфраструктури та розвиток цифрових сервісів для мешканців і органів місцевого самоврядування.

«Бородянка активно відновлюється, і запуск 5G у селищі відкриває можливість інтегрувати сучасні цифрові рішення вже на етапі відбудови інфраструктури та перевірити, як такі технології можуть бути корисними для громад у процесі відновлення», − зазначив СЕО Київстар Олександр Комаров.

Перед офіційним запуском 5G у Бородянці Київстар провів масштабну підготовку всіх сегментів мережі, включно з перевіркою сумісності обладнання з військовими технологіями. Базові станції нового для України стандарту вже введено в експлуатацію в центральній частині селища та прилеглих мікрорайонах, таким чином тестова 5G-зона від Київстар у Бородянці охопить близько 3,5 км².

Очікувана швидкість передачі даних залежить навантаження на мережу і може сягати від 600 - 700 Мбіт/с до пікових значень 1,5 - 1,7 Гбіт/с. Технологія 5G працюватиме у діапазоні 3500 МГц.

Щоб користуватися 5G, абонентам необхідно мати смартфон, який підтримує технологію зі встановленими останніми оновленнями програмного забезпечення, SIM-картку USIM (той самий тип SIM-карт, що й для 4G) та перебувати в зоні покриття 5G. Тарифікація відбуватиметься відповідно до умов чинного тарифного плану.

Окремо варто відзначити, що в Бородянці забезпечено можливість inbound роумінгу: іноземні абоненти можуть автоматично підключатися до 5G-мережі Київстар за наявності чинних роумінгових угод з їхніми мобільними операторами.

Повноцінне впровадження 5G в Україні можливе лише після завершення війни. Тестування нових технологій не зупиняє розвиток існуючої мережі, тому Київстар продовжить працювати над розширенням 4G-покриття по всій країні. 

