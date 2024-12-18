Лубінець відповів, в якому регіоні України найбільше скаржаться на роботу ТЦК та СП

2024 року на дії представників ТЦК та СП надійшло близько 4 тисяч звернень від громадян, які вважають їхні дії неправомірними.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Українській правді".

"Є випадки, коли за моїм поданням зібрали окреме засідання ВЛК, провели повний аналіз і зафіксували, що людина, яку до цього на ВЛК визнали "повністю здоровою", має насправді хворобу. В результаті цього чоловіка мобілізували, але він пішов у ЗСУ виключно в тилове забезпечення, одразу знайшли частину, де йому запропонували конкретну посаду", — зазначив омбудсмен.

Найбільша кількість скарг, за словами Лубінця, надходить із Закарпаття. Водночас, як зазначив Лубінець, в інших областях, наприклад, у Кропивницькому таких звернень значно менше, і більшість з них не підтверджуються.

"На мій погляд, все залежить від обласного керівника ТЦК — наскільки це професійна людина, чи змогла вона побудувати роботу так, щоб і мобілізація проводилась, і права людини не порушувались, а якщо таке трапляється, то щоб максимально швидко такі ситуації вирішувались", — заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, раніше омбудсмен заявив про зменшення випадків "фізичної бусифікації"

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