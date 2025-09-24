Фото: CSD LAB

Щороку в Україні фіксують понад 110 000 нових випадків онкологічних захворювань. За кожною цифрою — окрема історія боротьби. Хвороба підступна, вона не обирає ні вік, ні статус. Через пізнє виявлення рак посідає друге місце серед причин смертності у країні.

Але рак — це не вирок, а виклик, який можна подолати. Ключем стають профілактика та рання діагностика. Сучасні методи дозволяють «побачити ворога» ще на початковому етапі, коли його можна зупинити.

Саме тут важлива роль лабораторій. У CSD LAB — експертній мережі, яка виконує повний спектр досліджень для діагностики онкологічних захворювань, знають: точність рятує життя. Майже кожен третій онкологічний діагноз у країні встановлюється саме тут.

«Ми — одна з найбільших патоморфологічних лабораторій Східної Європи. Маємо унікальний досвід і потужні можливості: оснащені найсучаснішим обладнанням, а за кожним дослідженням стоїть команда експертів. Для нас аналізи — не просто цифри у бланку, а рішення для здоров’я, які мають бути максимально точними й надійними. Адже за кожним показником — чиєсь життя», — коментує Катерина Дробілко, маркетинг-директорка мережі.

Як виникає рак і чому рання діагностика — головний союзник?

Злоякісні пухлини виникають унаслідок генетичних мутацій, які порушують нормальний цикл життя клітини. У здоровому організмі клітина народжується, виконує свої функції, ділиться й зрештою відмирає, звільняючи місце для нових. Проте ракова клітина «ламає правила»: у певний момент вона втрачає здатність до природної загибелі (апоптозу) й починає безконтрольно ділитися. Так з’являється пухлина — своєрідний «бунтівник», що витісняє здорові клітини та загрожує всьому організму.

До 40% випадків раку можна попередити або виявити на ранньому етапі. Наприклад, рак молочної залози, найпоширеніший серед жінок, добре піддається лікуванню за умови своєчасної діагностики: на І стадії виліковуються близько 95% пацієнток, на ІІ — 80%, на ІІІ — вже лише 50%. Саме тому прості, але системні кроки: регулярні візити до лікаря та скринінгові обстеження, відіграють вирішальну роль. І все ж, попри можливості сучасної медицини, щороку у світі через цю хворобу помирає понад пів мільйона жінок.

У CSD LAB доступні сучасні дослідження для раннього виявлення онкозахворювань та оцінки ризику їх розвитку. Вони виконуються швидко й у комфортних умовах. Пацієнт отримує не лише точні результати, а й відчуття кваліфікованої підтримки та турботи на кожному етапі.

«Точність вирішальна. Результати аналізів стають для лікаря справжньою “дорожньою картою” подальших дій. Саме від них залежить, наскільки правильними й своєчасними будуть медичні рішення. Тому на першому місці — довіра. Пишаємося, що сьогодні вже понад 20 000 лікарів рекомендують своїм пацієнтам саме CSD LAB», — розповідають у компанії.

Точна та персоналізована онкодіагностика: методи CSD LAB

Методи досліджень умовно поділяють на два ключові напрямки.

Превентивна діагностика — на крок попереду хвороби.

Генетичний скринінг допомагає оцінити ризик розвитку онкологічних захворювань. Достатньо здати кров на NGS-дослідження, щоб дізнатися, чи маєте ви спадкову схильність до розвитку раку різної локалізації: молочної залози, яєчників і маткових труб, ендометрію, передміхурової чи підшлункової залози та інших.

NGS працює як своєрідний «генетичний сканер» організму. Він дозволяє виявити спадкові зміни в генах, які можуть стати пусковим механізмом розвитку раку. Такі знання дають можливість узяти здоров’я під контроль, вчасно проходити обстеження й жити з відчуттям упевненості та безпеки.

У 2021 році CSD LAB однією з перших в Україні запровадила NGS-діагностику, зробивши інноваційні генетичні дослідження доступними для клієнтів.

Діагностика, коли рак вже виявлений.

На цьому етапі застосовується комбінація патоморфологічних та молекулярних методів. Спершу фахівці проводять комплексну оцінку зразка пухлини, а далі, залежно від клінічної картини, обирають один або кілька молекулярних методів, щоб уточнити діагноз і визначити оптимальну тактику лікування.

Серед таких методів:

ПЛР — виявляє конкретні мутації в генах;

FISH — допомагає побачити точкові генетичні зміни в клітинах;

Імуногістохімія (ІГХ) — визначає наявність білків, пов’язаних з онкопатологією;

NGS-діагностика.

Для пацієнтів, які вже борються з онкологією, NGS відкриває нові можливості: дозволяє відстежити мутації в конкретних генах, що впливають на вибір стратегії лікування та прогноз.

«Наші NGS-дослідження стають фундаментом персоналізованого лікування: допомагають лікарю зрозуміти, яку стратегію обрати, враховуючи тип пухлини та її молекулярний профіль, — зазначає генетикиня CSD LAB Софія Лівшун.

У мережі також діють соціальні проєкти — завдяки партнерській підтримці проводяться безоплатні генетичні NGS-тестування для пацієнтів з різними видами раку.

Профілактика, яка рятує життя

Фахівці CSD LAB закликають українців уважніше ставитися до здоров’я. Адже рішення обстежитися сьогодні може стати вирішальним кроком на шляху до довгого та гармонійного життя.

Жінкам рекомендовано починати регулярні профілактичні огляди вже з 21 року, приділяючи особливу увагу ранньому виявленню раку шийки матки та молочної залози. Після 30 років варто проходити ПАП-тест, який дозволяє вчасно зафіксувати патологічні зміни. У віці 40–49 років і чоловікам, і жінкам важливо враховувати ризики колоректального раку, а в 50–75 років — виконувати тест на приховану кров у калі.

Мати надійного партнера в діагностиці — означає мати доступ до сучасних технологій, експертних знань та персоналізованих рішень для здоров’я. Саме так працює CSD LAB: із турботою про кожного клієнта.