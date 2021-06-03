Лабораторія "Сінево" розпочала Всеукраїнський благодійний проєкт для допомоги дітям з вродженими вадами серця

Спільно із "Сінево" участь у проєкті беруть фонд "Твоя опора" та Інститут серця Амосова.

Щороку в Україні народжується від 2900 до 3500 дітей з вадами серця. Без надання хірургічної допомоги 91% з них помирають, але завдяки операціям вдається врятувати життя 99,9% маленьких пацієнтів. Саме тому найбільша в Україні лабораторна мережа "Сінево" розпочала національний благодійний проєкт для порятунку дітей із вродженими вадами серця.

З кожного клієнта, який робитиме комплексне дослідження серця і судин "Ліпопротеїди фракційно", "Сінево" буде перераховувати десять гривень до благодійного фонду "Твоя опора". Саме він закуповує всі необхідні медикаменти для проведення операцій дітям. Хірургічні втручання проводитимуть на базі Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова.

"Цим благодійним проєктом ми хочемо допомогти врятувати ще більше дитячих сердець і привернути увагу громадськості до проблеми вроджених серцево-судинних патологій у дітей. Ми хочемо показати, що такий діагноз – не вирок. Завдяки вчасно виконаній операції 99,9% дітей із вродженими вадами серця виживають і після цього можуть жити повноцінним життям. Протягом року "Сінево" планує спрямувати понад один мільйон гривень на закупівлю необхідних медикаментів для проведення операцій і порятунку дитячих сердець", – розповів директор з розвитку "Сінево" Микола Бутенко.

Спільний благодійний проєкт лабораторії "Сінево" та фонду "Твоя опора" триватиме рік – від 1 червня 2021-го до 31 травня 2022-го. Зробити пакет аналізів "Ліпопротеїди фракційно" можна в будь-якому з понад 320 відділень "Сінево" у всіх регіонах України.

За понад два роки, протягом яких співпрацюють "Сінево" і "Твоя опора", вдалося врятувати життя 33 дітям.

"Паралельно з участю в благодійному проєкті, ми також хочемо закликати українців більше дбати про себе і здоров'я свого серця, з огляду на дуже високий відсоток серцево-судинних захворювань в нашій країні", – наголосив Микола Бутенко.

Довідка

"Сінево" - найбільша в Україні мережа лабораторій, яка входить до шведського медичного холдингу Medicover. Вона нараховує понад 320 лабораторних центрів, які працюють в 130 населених пунктах України, а також сім лабораторій, в яких виконують понад тисячу видів тестів.

У 2017 році "Сінево" в складі холдингу Medicover здійснила ІРО на Стокгольмській фондовій біржі. Таким чином мережа стала першою і єдиною в Україні медичною компанією, акції якої котируються на міжнародній біржі.

Від 2007 року холдинг Medicover інвестував в розвиток компанії понад 50 млн євро.

"Сінево" є найбільшим роботодавцем та інвестором серед медичних установ в Україні. В компанії працює понад три тисяч співробітників. Щорічно лабораторні центри обслуговують майже чотири мільйони клієнтів.

Мережа Synevo представлена ​в десяти країнах Європи. Крім України, лабораторії Synevo працюють в Німеччині, Польщі, Румунії, Туреччини, Білорусі, Грузії, Молдові, Болгарії та Сербії.

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