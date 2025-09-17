- Дата публікації
Ламають руки й ноги: ГУР перехопило розмову окупантів про те, як карають бійців за втечу з фронту
Окупант стверджує, що розплата чекає на кожного, хто «кине пацанів у бою».
ГУР оприлюднило перехоплення росіян, в якому розповідають про покарання в армії РФ за втечу з фронту. Так, військовому, якого зловили під Маріуполем, обіцяють переламати руки й ноги.
Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило ГУР.
«Піймали пі****cа! Мало до Маріуполя не дістався. Скоро, на**уй, до вас ох****ий боєць надійде, на**й. Правда, він буде зі зламаними руками і ногами, на**й, валятися як приманка для укр**ів», — зазначає росіянин.
Він погрожує, що аналогічна доля чекає на кожного втікача.
«Така х***я буде з кожним, хто, с**а кине пацанів на**й у бою бл*ть. Ми всі звідси колись вийдемо, хто живий залишиться. П***а, на**й, пощади не буде», — завершив московит.
У ГУР МО України нагадали, що за кожний скоєний проти України воєнний злочин буде справедлива відплата.
Раніше було оприлюднене перехоплення, в якому росіянин розповідає про застосування забороненої зброї армією РФ проти України.
Так, інформацією поділився солдат 488 полку, в/ч 13121 РФ з-під Кремінної Луганської області. За його словами, війська РФ застосовують в Україні заборонені фосфорні боєприпаси.
«Наші фосфором ще кидають, виплюють їх там — 4 тисячі градусів! Так, цю ху*ню в телевізорі не показують. Там навіть хто в укритті — всі вигорають», — сказав загарбник.