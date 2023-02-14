Ламати заборонено: що стародавні прикмети говорять про хліб і хто його може нарізати

Прикмети про хліб існували у наших предків дуже давно. Чому не можна ламати хліб і хто повинен його різати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому не дозволяється ламати хліб

Ще під час широкого розповсюдження на території сучасної України язичництва, серед людей ходило повір'я — не можна ламати хліб під час родинних застіль. Вірили, що людина, яка так зробить, переламає і свою долю. Адже, коли ламати хліб руками, то його крихти будуть падати на стіл і на підлогу. Їх потім не збереш, щоб нагодувати тварин чи птахів. А ще існувала думка, що якщо відноситися до головної страви на столі нешанобливо — можна накликати на себе біди і нещастя.

Народні прикмети про те, кому можна різати хліб

В цьому ділі наші предки не довіряли жінкам. Тому хліб дозволялося нарізати лише чоловікам — господарям будинку. І не лише в святкові дні. А коли святкували особливі церковні свята, то коровай різали лише особливим ножем. Господар будинку мився, одягався в усе нове, нагострював ніж, брав його у праву руку і починав різати з "хлібної голови" — так наші предки називали найвищу частину короваю.

А в окремих регіонах побутував ще складніший звичай. Перед тим, як нарізати хліб для членів сім'ї чи гостей, господар босий виходив на вулицю, вставав у променях сонця, яке сходило, потім проходив по росі і лише після цього міг починати важливу справу. Наші предки вірили, що лише в такому разі всі, хто з'їсть хоча б шматочок короваю, отримають міцне здоров'я.

Що говорять народні прикмети про хліб

В жодному разі не можна купувати хліб про запас — так ви не заощадите грошей, адже продукт швидко псується. А ще за народними повір'ями, викидаючи зіпсутий хліб, можна накликати на себе біду.

Не варто зберігати хліб аби як, адже це найголовніша страва на столі. Наші предки вважали, що його потрібно залишати в спеціальній мисці (хлібниці), під якій застеляли серветку.

Не варто відразу відрізати від буханки чи батона кілька шматочків — лише в разі потреби.

Не викидайте черствий хліб. Його краще віддати домашній худобі. А якщо її немає, то з нього можна приготувати грінки чи сухарики.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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