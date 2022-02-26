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"Ласкаво просимо до пекла": українські захисники знищили ще один російський винищувач

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"Ласкаво просимо до пекла": українські захисники знищили ще один російський винищувач

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Захисники знищили ще один російський винищувач.

Українські захисники знищили ще один винищувач російського окупанта. 

Про це повідомляє  Командування Повітряних Сил ЗСУ

"В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних Сил ЗСУ знищений російський винищувач Су-30 СМ. Ласкаво просимо до пекла", - йдеться у повідомленні. 

Раніше військовий корабель Росії в акваторії Чорного моря "дружнім вогнем" збив власний військовий літак. 

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