Ластівки масово залишають Україну: вчений розповів, чому вони поспішають (відео)

Сільська ластівка. Фото: Олексій Карпенко/CC BY-SA 4.0

На півдні України, в Одеській області через безперервні дощі та різке похолодання птахи почалася масова міграція ластівок з Національного природного парку «Тузлівські лимани».

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

За словами науковця, через несприятливі погодні умови на Одещині зменшилася кількість комах — основного джерела живлення для ластівок. Це й стало головною причиною їхнього відльоту на південь.

«Ластівки мігрують у вирій, долаючи відстані до 10 тис. км до Південної Африки. Вони летять зграями у світлий час доби, часто за попутних вітрів», — зазначив Русєв.

Він оприлюднив відео, на якому видно, як сотні сільських ластівок (Hirundo rustica) кружляють над очеретами парку, створюючи враження безперервного «танцю».

«Неймовірний танок птахів. Сільські ластівки (Hirundo rustica) перед дощем і похолоданням активно харчуються, щоб летіти в далеку Африку. Деякий час перед вильотом вони ночують великими зграями в очереті у нацпарку „Тузлівські лимани“ і в один з днів миттєво покидають наші українські простори, мігруючи в далекі теплі краї» — зазначив науковець.

Переліт сільських ластівок. Відео: Іван Русєв

Сільська ластівка — це невеликий перелітний птах із довгим роздвоєним хвостом і загостреними крилами. Вона живе в Європі, Азії, Африці та Америці. До України зазвичай прилітає у травні, коли температура вже дозволяє комахам активно літати. Тоді ж птахи будують гнізда, відкладають яйця й виховують пташенят.

Ці птахи ведуть соціальний спосіб життя: часто сидять великими групами на дротах або дахах, а в місцях гніздування формують численні колонії. Їхнє харчування на 99% складається з літаючих комах — мух, коників, бабок і жуків, яких ластівки ловлять у повітрі, навіть коли годують малечу.

Цікаво, що сільська ластівка є національним символом Естонії. 2008 року Національний банк країни випустив платинову монету номіналом 100 крон із її зображенням до 90-річчя незалежності Естонської Республіки. Птах також зображений на срібних монетах, випущених раніше, — у 1992 році.

Сільська ластівка. Фото: sanchezn/CC BY-SA 3.0

Нагадаємо, на Поділлі в Одеській області зафіксували рідкісного для цього регіону птаха, який занесений до охоронних списків — малу білу чаплю, або чепуру малу.