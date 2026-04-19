Ластівки зникли з міст України: експерт пояснив, що відбувається

Зменшення кількості ластівок в Україні може бути лише видимим — птахи змінюють місця гніздування через нові умови.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Ластівки / © Pixabay

Зникнення ластівок у деяких регіонах України не обов’язково свідчить про скорочення їхньої популяції — йдеться радше про зміну умов і перерозподіл птахів.

Про це розповів орінтолог Віталій Гріщенко розповів УНІАН.

Як пояснює експерт, в Україні відсутня системна довгострокова програма моніторингу навіть для поширених видів птахів, тому точно оцінити динаміку чисельності складно. У багатьох випадках ластівки просто змінюють місця проживання.

Найпоширенішими в Україні є три види — сільська, міська та берегова ластівки. Вони відрізняються не стільки середовищем існування, скільки способом гніздування.

Сільська ластівка зазвичай будує гнізда під дахами дерев’яних споруд — у клунях або стайнях, використовуючи багно. Міська — облаштовує подібні гнізда на бетонних і кам’яних будівлях. Натомість берегова ластівка риє нори в урвищах, часто біля річок.

Фахівці зазначають, що головною причиною зменшення видимості ластівок є складніші умови для гніздування. У містах їм важче знайти доступ до вологи, необхідної для будівництва гнізд, а сучасна забудова ускладнює можливість їх закріплення.

У результаті птахи можуть змінювати локації або концентруватися в інших місцях, що створює враження їхнього зникнення.

Нагадаємо, раніше в Чорнобильській зоні науковці зафіксували дрозда гірського, який майже не трапляється в цьому регіоні. Попередні спостереження датуються 1910 і 1976 роками.

