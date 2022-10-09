Латиніна прокоментувала дивну поведінку Путіна під час виступу у Кремлі: "Божевільний, який прикидається божевільним"

Російська журналістка та письменниця Юлія Латиніна прокоментувала промову російського диктатора Володимира Путіна, присвячену спробі анексії українських територій. За її словами, Путін лякав світ застосуванням ядерної зброї, але важко визначити, скільки в цих погрозах було "справжнього божевілля", а скільки – гри на публіку.

Про це Латиніна 9 жовтня розповіла виданню "ГОРДОН".

Засновник видання Дмитро Гордон зазначив, що під час своєї промови Путін здавався просто "смішним старим дідом, який утратив орієнтування в просторі".

"Я дивився на нього... Коли він оголошував про початок війни, серйозне побоювання було, але зараз він мені здався просто смішним. Смішним старим дідом, який утратив орієнтування в просторі, не розуміє, що відбувається, чим живе сучасний світ. А коли людина смішна, вона вже не страшна. Вам не здалося, дивлячись на це чудове дійство, що він збожеволів?" – запитав Гордон.

Натомість Латиніна погодилася, що російський диктатор справляв враження божевільного, але саме це і лякає.

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"Розумієте, у тому й річ: у той момент, коли я на нього дивилася, він мені не здавався смішним – він мені здавався страшним. Саме тому, що я була налякана цією фішкою з ядерною зброєю", – зізналася російська журналістка.

Латиніна вважає, що Путін може "додатково прикидатися", аби наганяти жаху. Але те, що він живе в альтернативній реальності, — це "абсолютно точно", каже журналістка.

"Тому що це божевільний, який прикидається божевільним", – зауважила Латиніна.

За її словами, саме цього й намагається досягти Путін — викликати страх і змусити всіх ставитися до нього серйозно. За його логікою, що дивніше він поводитиметься, то сильніше світ відчуватиме тривогу через ймовірність початку ядерної війни.



"Тепер я розумію, що це була його остання карта, щоб він не здавався смішним, щоб ми дивилися на нього, і замість того, щоб сміятися, ми жахалися, мовляв "Цей зараз візьме й натисне на кнопку", – переконана журналістка.

Ядерні погрози Путіна: як на це реагує світ

Росія вже місяцями шантажує світ своєю ядерною зброєю. За ситуацією з російським ядерним озброєнням постійно слідкують не Лише в Україні, а й у США, НАТО та інших країнах-союзниках Києва. Станом на 6 жовтня у Пентагоні повідомляли, що США поки не бачать ознак того, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї в Україні.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз ризики застосування ядерної зброї Росією є досить неоднозначними, і переконаний, що "російська влада любить життя".

Своєю чергою, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також заявив, що міжусобиці та боротьба за владу в РФ вказують на те, що країна-агресорка не застосує ядерну зброю в Україні. Мовляв, ядерний шантаж Путіна є лише погрозами, яких не потрібно боятися.

Крім того, російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що мовірність того, що президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю проти України – вкрай мала. Експерт назвав три причини і пояснив, чому кремлівський диктатор цього не зробить.

Сумнівається у застосуванні ядерної зброї і український військовий експерт Олег Жданов. Він вважає, що ця імовірність не така велика, як паніка довкола цієї теми, адже ризик застосування ядерної зброї Росією мінімальний, однак не варто відмовлятися від того, що загроза існує.

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