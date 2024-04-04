Латвія допомагає посилити українську армію: Шмигаль повідомив про важливе спільне виробництво

Україна та Латвія налагоджують спільне виробництво артилерійських боєприпасів та дронів.

Найближчим часом Україна розпочне спільне з Латвією виробництво безпілотників для потреб ЗСУ.

Про це у четвер, 4 квітня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на спільний пресконференції зі своєю латвійською колегою Евікою Сілінею.

За його словами, дрони, виготовлені в Латвії, мають надзвичайно високі характеристики та дуже якісно себе проявляють.

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Окрім того, очільники урядів двох країн обговорили запуск виробництва 155-мм снарядів для Збройних сил України у Латвії або на спільних підприємствах.

"Впевнений, скоро ми побачимо результати таких перемовин", – заявив Шмигаль.

Український прем’єр наголосив, що обсяг військово-технічної допомоги від Латвії вже перевершили 1% від ВВП країни.

Під час сьогоднішньої зустрічі сторони також домовилися про подальше лікування в Латвії українських воїнів, які зазнали поранень.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підтримав ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

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