Латвія допомагає посилити українську армію: Шмигаль повідомив про важливе спільне виробництво

Україна та Латвія налагоджують спільне виробництво артилерійських боєприпасів та дронів.
Найближчим часом Україна розпочне спільне з Латвією виробництво безпілотників для потреб ЗСУ.
Про це у четвер, 4 квітня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на спільний пресконференції зі своєю латвійською колегою Евікою Сілінею.
За його словами, дрони, виготовлені в Латвії, мають надзвичайно високі характеристики та дуже якісно себе проявляють.
Окрім того, очільники урядів двох країн обговорили запуск виробництва 155-мм снарядів для Збройних сил України у Латвії або на спільних підприємствах.
"Впевнений, скоро ми побачимо результати таких перемовин", – заявив Шмигаль.
Український прем’єр наголосив, що обсяг військово-технічної допомоги від Латвії вже перевершили 1% від ВВП країни.
Під час сьогоднішньої зустрічі сторони також домовилися про подальше лікування в Латвії українських воїнів, які зазнали поранень.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підтримав ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України.
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