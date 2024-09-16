Латвія передасть Україні куплену у Британії бойову розвідувальну бронетехніку - ЗМІ

Угоду про купівлю CVR(T) передбачалп загалом 123 бронемашини.
Латвія передасть Україні закуплені у Великої Британії бойові розвідувальні гусеничні броньовані машини CVR(T).
Про це повідомляє Delfi, посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони Латвії (МО).
Скільки машин поставлять Україні - в оборонному відомстві не розкрили із міркувань оперативної безпеки.
У видання нагадали, що Латвія погодтилася надаватиме військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП щороку щонайменше до 2026 року. До цього часу Рига передала Україні широкий спектр озброєнь і техніки, включно з закупленими в Австрії вертольотами та самохідними гаубицями.
Латвія підписала із Британією угоду про купівлю CVR(T) ще 2014 року. Він передбачав загалом 123 бронемашини, з яких -116 модернізовано, а сім без капітального ремонту – для навчання механіків. Перші машини були поставлені восени 2015 року. У 2019 році був підписаний ще один контракт з Британією на закупівлю додаткової техніки.
Українська сторона не коментувала цю інформацію.
Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа назвав розмір військової підтримки для України.
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