Латвія передасть Україні куплену у Британії бойову розвідувальну бронетехніку - ЗМІ

У видання нагадали, що Латвія погодтилася надаватиме військову підтримку Україні в розмірі 0,25% ВВП щороку щонайменше до 2026 року. До цього часу Рига передала Україні широкий спектр озброєнь і техніки, включно з закупленими в Австрії вертольотами та самохідними гаубицями.

Латвія підписала із Британією угоду про купівлю CVR(T) ще 2014 року. Він передбачав загалом 123 бронемашини, з яких -116 модернізовано, а сім без капітального ремонту – для навчання механіків. Перші машини були поставлені восени 2015 року. У 2019 році був підписаний ще один контракт з Британією на закупівлю додаткової техніки.

Українська сторона не коментувала цю інформацію.

Нагадаємо, президент Литви Ґітанас Науседа назвав розмір військової підтримки для України.

ТСН.Тиждень за 15 вересня. Мертва вода біля Києва! Бої на Курщині!

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