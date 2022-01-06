Латвія відправить до України зброю та військову техніку

Очільник литовського оборонного відомства наголосив, що саме Україна фактично захищає кордони Європи.

Міністр оборони Латвії Артікс Пабрікс заявив що країна виділить для України зброю та військову техніку. Про це він повідомив після зустрічі з українським послом Олександром Міщенком.

Про це пише латвійське видання LSM.

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Очільник литовського оборонного відомства закликав ЄС підтримати таку ініціативу. Разом з українським послом було вирішено, що саме відправиться до України.

"Включно зі зброєю та технікою. Ми це зробимо. Ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме. Тому що Україна має право і має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напруженість із наших власних кордонів. З нашого регіону", - сказав Пабрікс.

Міністр оборони Латвії підкреслив, що хоч Україна і не є членом НАТО, проте залишається європейським союзником і фактично захищає кордони Європи.

Нагадаємо, пані посол України у США Оксана Маркарова повідомила, що у 2022 році Україна отримає від США щонайменше три катери Mark VI та Island.

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